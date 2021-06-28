Индия испытала ракету, способную нести ядерную боеголовку (фото)

Новая ракета имеет усовершенствованные двигательные установки и систему наведения, а дальность ее действия достигает 2000 км.

Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения серии Agni, известной как Agni Р, сообщает India Today.

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Испытания проводились Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), а запуск был осуществлен с острова доктора APJ Абдул Калам у побережья Баласора в Одише.

Со ссылкой на источники в правительстве, издание сообщает, что новая Agni P с ядерной способностью полностью изготовлена из композитного материала. Это баллонная ракета, которую можно запускать с железной дороги и дороги и хранить в течение более длительного периода времени. Его можно транспортировать по всей стране в соответствии с требованиями. Дальность ее действия – от 1000 до 2000 километров. Она имеет усовершенствованные двигательные установки и систему наведения.

Ракета оснащена технологиями, используемыми в 4000-километровом диапазоне Agni-IV и 5000-километровом диапазоне Agni-V. Новая Agni-P может использоваться для нацеливания на вражеские военные корабли в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Различные телеметрические и радиолокационные станции, расположенные вдоль восточного побережья, отслеживали и контролировали ракету. Ракета следовала по траектории учебника, достигая всех целей миссии с высокой точностью", – говорится в заявлении DRDO.

Первая индийская баллистическая ракета средней дальности Agni-I была успешно испытана в первый раз в мае 1989 года, а на вооружение принята в 2004 году. Ее дальность составляет от 700 до 900 километров.

Между тем, в прошлую пятницу DRDO провело успешные испытательные стрельбы ракет Pinaka. Ракеты Enhances Pinaka собственной разработки были испытаны на Комплексном испытательном полигоне (ITR) в Чандипуре у побережья Одиши.

[ + – ] Bспытательные стрельбы ракет Pinaka Фото: @DRDO_India/Twitter

Напомним, ракетный стартап из Лос-Анджелеса, компания Relativity Space привлекла 650 миллионов долларов, чтобы сделать свою ракету Terran R конкурентоспособной с ракетой Илона Маска. Она будет полностью напечатана на 3D-принтере. Ракета способна нести в космос большую полезную нагрузку, чем ракета Falcon 9.