Індія випробувала ракету, здатну нести ядерну боєголовку (фото)

Нова ракета має вдосконалені рухові установки і систему наведення, а дальність її дії сягає 2000 км.

Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети нового покоління серії Agni, відомої як Agni Р, повідомляє India Today.

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Випробування проводилися Організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO), а запуск був здійснений з острова доктора APJ Абдул Калам біля узбережжя Баласорі в Одіші.

З посиланням на джерела в уряді, видання повідомляє, що нова Agni P з ядерною здатністю повністю виготовлена з композитного матеріалу. Це балонна ракета, яку можна запускати з залізниці і дороги та зберігати протягом тривалішого періоду часу. Її можна транспортувати по всій країні відповідно до вимог. Дальність її дії – від 1000 до 2000 кілометрів. Вона має вдосконалені рухові установки і систему наведення.

Ракета оснащена технологіями, що використовуються в 4000-кілометровому діапазоні Agni-IV і 5000-кілометровому діапазоні Agni-V. Нова Agni P може використовуватися для націлювання на ворожі військові кораблі в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Різні телеметричні і радіолокаційні станції, розташовані уздовж східного узбережжя, відстежували і контролювали ракету. Ракета слідувала за траєкторією підручника, досягаючи всіх цілей місії з високою точністю", – йдеться в заяві DRDO.

Перша індійська балістична ракета середньої дальності Agni-I була успішно випробувана в перший раз у травні 1989 року, а на озброєння прийнята в 2004 році. Її дальність складає від 700 до 900 кілометрів.

Тим часом, минулої п'ятниці DRDO провело успішні випробувальні стрільби ракет Pinaka. Ракети Enhances Pinaka власної розробки були випробувані на Комплексному випробувальному полігоні (ITR) в Чандіпур біля узбережжя Одіші.

[ + – ] Bспитательние стрільби ракет Pinaka Фото: @DRDO_India/Twitter

Нагадаємо, ракетний стартап із Лос-Анджелеса, компанія Relativity Space залучила 650 мільйонів доларів, щоб зробити свою ракету Terran R конкурентоспроможною з ракетою Ілона Маска. Вона буде повністю надрукована на 3D-принтері. Ракета здатна нести в космос більше корисне навантаження, ніж ракета Falcon 9.