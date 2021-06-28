"Это бренд Китая и для Китая": в Nike отреагировали на потребительский бойкот в КНР

Nike недавно выразила озабоченность практикой принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где выращивают хлопок. Руководство заверило, что не покупает текстиль из этого региона, на что немедленно отреагировали власти КНР.

Генеральный директор компании Nike Джон Донахью решительно выступил в защиту бизнеса компании в Китае после того, как столкнулся с потребительским бойкотом в КНР, передает Republicworld.com.

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В ответ на вопрос о конкуренции со стороны китайских брендов он заявил, что Nike – это "бренд Китая и для Китая". Донахью добавил, что у него далеко идущие планы касательно своей деятельности в Китае, где компания работала около четырех десятилетий.

"Мы являемся там крупнейшим спортивным брендом, и мы являемся брендом Китая и Китая. И самый большой актив, который у нас есть в Китае, – это потребительский капитал. Потребители ощущают сильную и глубокую связь с брендами Nike, Jordan и Converse в Китае. И это реально", – цитируют слова руководителя СМИ.

Заявление Донахью прозвучало после того, как компания Nike подверглась критике в Китае за комментарий, который вызвал обеспокоенность по поводу практики принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Тогда бренд заверил клиентов, что не закупает текстиль или товары из этого региона, например, хлопок. После того, как США и другие западные страны ответили на обвинения в принудительном труде санкциями, заявление Nike снова появилось и привело к призыву китайских потребителей бойкотировать бренд.

В ответ Коммунистическая партия Китая (КПК) осудила иностранные бренды за "разрыв связей" с хлопком Синьцзяна. Правительство Китая охарактеризовало решение компаний избегать использования этого хлопка как попытку подорвать экономику региона. Власти также отрицали утверждения о принудительном труде и нарушениях прав человека в этом районе, где проживает около 11 миллионов уйгуров.

В свою очередь правозащитные группы обвинили Пекин в насильственной стерилизации женщин и применении принудительного труда. Европейский Союз, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких членов политической и экономической иерархии Синьцзяна за скоординированные действия в связи с обвинениями.

По оценкам Госдепартамента США, с 2017 года до двух миллионов уйгуров, казахов и других этнических меньшинств могли пройти через систему лагерей, которую Китай называет центрами профессионального обучения, предназначенными для борьбы с экстремизмом. Сообщения западных СМИ также показали, что китайские власти намеренно отправляли уйгурок детородного возраста на принудительные аборты, внутриматочные инъекции и стерилизацию в этом регионе.

Напомним, Китай шантажировал Украину поставкой вакцин из-за поддержки в ООН документа о мониторинге ситуации в китайском регионе Синьцзян. 22 июня Украина и еще 43 страны поддержали заявление представителя Канады Лесли Нортона, поданное в Совет по правам человека в Женеве, в котором дипломаты потребовали немедленно пустить независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян, где могут нарушаться права людей: несколько природозащитных групп утверждают, что жители Китая жестоко обращаются с мусульманами уйгурами и другими меньшинствами.