"Це бренд Китаю і для Китаю": в Nike відреагували на споживчий бойкот у КНР

Nike недавно висловила стурбованість практикою примусової праці в Синьцзян-Уйгурському автономному районі, де вирощують бавовну. Керівництво запевнило, що не купує текстиль з цього регіону, на що негайно відреагувала влада КНР.

Генеральний директор компанії Nike Джон Донахью рішуче виступив на захист бізнесу компанії в Китаї після того, як зіткнувся зі споживчим бойкотом в КНР, передає Republicworld.com.

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У відповідь на запитання про конкуренцію з боку китайських брендів він заявив, що Nike – це "бренд Китаю і для Китаю". Донахью додав, що у нього далекосяжні плани стосовно своєї діяльності в Китаї, де компанія працювала близько чотирьох десятиліть.

"Ми є там найбільшим спортивним брендом, і ми є брендом Китаю і Китаю. І найбільший актив, який у нас є в Китаї, – це споживчий капітал. Споживачі відчувають сильний і глибокий зв'язок з брендами Nike, Jordan і Converse в Китаї. І це реально ", – цитують слова керівника ЗМІ.

Заява Донахью прозвучала після того, як компанія Nike зазнала критики в Китаї за коментар, що викликав стурбованість з приводу практики примусової праці в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Тоді бренд запевнив клієнтів, що не закуповує текстиль або товари з цього регіону, наприклад, бавовну. Після того, як США й інші західні країни відповіли на звинувачення в примусовій праці санкціями, заява Nike знову з'явилася і призвела до заклику китайських споживачів бойкотувати бренд.

У відповідь Комуністична партія Китаю (КПК) засудила іноземні бренди за "розрив зв'язків" з бавовною Синьцзяну. Уряд Китаю охарактеризував рішення компаній уникати використання цієї бавовни як спробу підірвати економіку регіону. Влада також заперечували твердження про примусову працю і порушення прав людини в цьому районі, де проживає близько 11 мільйонів уйгурів.

Натомість правозахисні групи звинуватили Пекін у насильницькій стерилізації жінок і застосуванні примусової праці. Європейський Союз, Великобританія, Канада і Сполучені Штати ввели санкції проти кількох членів політичної й економічної ієрархії Синьцзяну за скоординовані дії в зв'язку з обвинуваченнями.

За оцінками Держдепартаменту США, з 2017 року до двох мільйонів уйгурів, казахів та інших етнічних меншин могли пройти через систему таборів, яку Китай називає центрами професійного навчання, призначеними для боротьби з екстремізмом. Повідомлення західних ЗМІ також показали, що китайська влада навмисно відправляла уйгурок дітородного віку на примусові аборти, внутрішньоматкові ін'єкції і стерилізацію в цьому регіоні.

Нагадаємо, Китай шантажував Україну постачанням вакцин через підтримку в ООН документа про моніторинг ситуації в китайському регіоні Синьцзян. 22 червня Україна і ще 43 країни підтримали заяву представника Канади Леслі Нортона, подану до Ради з прав людини в Женеві, в якому дипломати зажадали негайно пустити незалежних спостерігачів в провінцію Синьцзян, де можуть порушуватися права людей: кілька природозахисних груп стверджують, що жителі Китаю жорстоко звертаються з мусульманами-уйгурами та іншими меншинами.