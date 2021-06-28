Пара американцев случайно разбогатела на $50 млрд, но ненадолго

Мужчина не стал присваивать невесть откуда свалившиеся деньги и обратился в банк с сообщением об инциденте.

Пара из Батон-Руж, штат Луизиана (США), была шокирована, обнаружив у себя на счету баснословную сумму, передает BR Proud.

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По словам Даррена Джеймса, недавно ему позвонила жена и попросила его сесть, прежде чем сообщит сногсшибательную новость. Женщина рассказала, что на их счету откуда то появилось $50 млрд.

"Было безумием просто увидеть, как это выглядит, потому что я никогда в жизни не видел столько нулей. Я не собирался оставлять их себе. Больше всего сбивало с толку то, что мы даже не знаем, откуда они взялись. Мы не знаем никого с такими деньгами", – признался Джеймс. Он сразу же позвонил в банк и сообщил об инциденте, а также поинтересовался, откуда средства.

Финучреждение начало процесс исправления ошибки, но не раскрыло происхождение денег на счету Даррена.

[ + – ] Даррен сделал скриншот счета на память

Получатели ошибочных банковских вкладов не имеют права хранить деньги. В большинстве случаев банк обнаруживает ошибку и отменяет транзакцию. Те, кто тратит деньги, могут столкнуться с уголовными обвинениями, и, хотя конкретные обвинения различаются в зависимости от штата, обычно такие случаи будут рассматриваться как кража имущества, утерянного по ошибке, и получение украденного имущества.

В феврале корпорация Charles Schwab по ошибке перевела $1,2 млн на счет Келин Спадони, диспетчера службы экстренной помощи в Луизиане. Компания обнаружила, что часть средств исчезла, когда они попытались вернуть их день спустя. Власти заявили, что Спадони быстро перевела деньги на другой счет и использовала часть из них для покупки машины и дома. Эти действия привели к ее задержанию 7 апреля по обвинению в мошенничестве и краже. В офисе шерифа заявили, что ее уволили с работы в тот же день.

В иске компания объяснила, что намеревалась внести $82,56 на счет брокерских услуг Спадони. В нем утверждалось, что сбой в программном обеспечении финансового учреждения стал причиной случайного семизначного перевода.

Напомним, американская пенсионерка обнаружила у себя на счету миллиард долларов, а вложившийся в малоизвестную криптовалюту студент-медик и вовсе разбогател на $167 триллионов, однако воспользоваться даже малой частью этих денег не смог.