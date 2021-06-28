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Пара американцев случайно разбогатела на $50 млрд, но ненадолго

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доллары, валюта, деньги
Фото: pinterest.com

Мужчина не стал присваивать невесть откуда свалившиеся деньги и обратился в банк с сообщением об инциденте.

Пара из Батон-Руж, штат Луизиана (США), была шокирована, обнаружив у себя на счету баснословную сумму, передает BR Proud.

По словам Даррена Джеймса, недавно ему позвонила жена и попросила его сесть, прежде чем сообщит сногсшибательную новость. Женщина рассказала, что на их счету откуда то появилось $50 млрд.

"Было безумием просто увидеть, как это выглядит, потому что я никогда в жизни не видел столько нулей. Я не собирался оставлять их себе. Больше всего сбивало с толку то, что мы даже не знаем, откуда они взялись. Мы не знаем никого с такими деньгами", – признался Джеймс. Он сразу же позвонил в банк и сообщил об инциденте, а также поинтересовался, откуда средства. 

Финучреждение начало процесс исправления ошибки, но не раскрыло происхождение денег на счету Даррена.

деньги, счет, скриншот
Даррен сделал скриншот счета на память

Получатели ошибочных банковских вкладов не имеют права хранить деньги. В большинстве случаев банк обнаруживает ошибку и отменяет транзакцию. Те, кто тратит деньги, могут столкнуться с уголовными обвинениями, и, хотя конкретные обвинения различаются в зависимости от штата, обычно такие случаи будут рассматриваться как кража имущества, утерянного по ошибке, и получение украденного имущества.

В феврале корпорация Charles Schwab по ошибке перевела $1,2 млн на счет Келин Спадони, диспетчера службы экстренной помощи в Луизиане. Компания обнаружила, что часть средств исчезла, когда они попытались вернуть их день спустя. Власти заявили, что Спадони быстро перевела деньги на другой счет и использовала часть из них для покупки машины и дома. Эти действия привели к ее задержанию 7 апреля по обвинению в мошенничестве и краже. В офисе шерифа заявили, что ее уволили с работы в тот же день.

В иске компания объяснила, что намеревалась внести $82,56 на счет брокерских услуг Спадони. В нем утверждалось, что сбой в программном обеспечении финансового учреждения стал причиной случайного семизначного перевода.

Напомним, американская пенсионерка обнаружила у себя на счету миллиард долларов, а вложившийся в малоизвестную криптовалюту студент-медик и вовсе разбогател на $167 триллионов, однако воспользоваться даже малой частью этих денег не смог.