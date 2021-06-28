Пара американців випадково розбагатіла на $50 млрд, проте ненадовго

Чоловік не став привласнювати гроші невідомого походження і звернувся до банку з повідомленням про інцидент.

Пара з Батон-Руж, штат Луїзіана (США), була шокована, виявивши у себе на рахунку нечувану суму, передає BR Proud.

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За словами Даррена Джеймса, недавно йому подзвонила дружина і попросила його сісти, перш ніж повідомить карколомну новину. Жінка розповіла, що на їхньому рахунку звідкись зʼявилося $50 млрд.

"Було божевіллям просто побачити, як це виглядає, тому що я ніколи в житті не бачив стільки нулів. Я не збирався залишати їх собі. Найбільше збивало з пантелику те, що ми навіть не знаємо, звідки вони взялися. Ми не знаємо нікого з такими грошима", – зізнався Джеймс. Він відразу ж подзвонив у банк і повідомив про інцидент, а також поцікавився, звідки кошти.

Фінустанова почала процес виправлення помилки, але не розкрила походження грошей на рахунку Даррена.

[ + – ] Даррен зробив скріншот рахунку на пам'ять

Одержувачі помилкових банківських вкладів не мають права зберігати гроші. У більшості випадків банк виявляє помилку і скасовує транзакцію. Ті, хто витрачає кошти, можуть зіткнутися з кримінальними звинуваченнями, і, хоча конкретні звинувачення розрізняються залежно від штату, зазвичай такі випадки будуть розглядатися як крадіжка майна, втраченого помилково, й отримання вкраденого майна.

У лютому корпорація Charles Schwab помилково перевела $1,2 млн на рахунок Келін Спадоні, диспетчера служби екстреної допомоги в Луїзіані. Компанія виявила, що частина коштів зникла, коли вони спробували повернути їх через день. Влада заявила, що Спадоні швидко перевела гроші на інший рахунок і використала частину з них для покупки машини і будинки. Ці дії призвели до її затримання 7 квітня за звинуваченням у шахрайстві і крадіжці. В офісі шерифа заявили, що її звільнили з роботи того ж дня.

У позові компанія пояснила, що мала намір внести $82,56 на рахунок брокерських послуг Спадоні. У ньому стверджувалося, що збій в програмному забезпеченні фінансової установи став причиною випадкового семизначного переказу.

Нагадаємо, американська пенсіонерка виявила у себе на рахунку мільярд доларів, а студент-медик, який вклався у маловідому криптовалюту, і зовсім розбагатів на $167 трильйонів, проте скористатися навіть дещицею цих грошей не зміг.