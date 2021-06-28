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Пара американців випадково розбагатіла на $50 млрд, проте ненадовго

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долари, валюта, гроші
Фото: pinterest.com

Чоловік не став привласнювати гроші невідомого походження і звернувся до банку з повідомленням про інцидент.

Пара з Батон-Руж, штат Луїзіана (США), була шокована, виявивши у себе на рахунку нечувану суму, передає BR Proud.

За словами Даррена Джеймса, недавно йому подзвонила дружина і попросила його сісти, перш ніж повідомить карколомну новину. Жінка розповіла, що на їхньому рахунку звідкись зʼявилося $50 млрд.

"Було божевіллям просто побачити, як це виглядає, тому що я ніколи в житті не бачив стільки нулів. Я не збирався залишати їх собі. Найбільше збивало з пантелику те, що ми навіть не знаємо, звідки вони взялися. Ми не знаємо нікого з такими грошима", – зізнався Джеймс. Він відразу ж подзвонив у банк і повідомив про інцидент, а також поцікавився, звідки кошти.

Фінустанова почала процес виправлення помилки, але не розкрила походження грошей на рахунку Даррена.

гроші, рахунок, скріншот
Даррен зробив скріншот рахунку на пам'ять

Одержувачі помилкових банківських вкладів не мають права зберігати гроші. У більшості випадків банк виявляє помилку і скасовує транзакцію. Ті, хто витрачає кошти, можуть зіткнутися з кримінальними звинуваченнями, і, хоча конкретні звинувачення розрізняються залежно від штату, зазвичай такі випадки будуть розглядатися як крадіжка майна, втраченого помилково, й отримання вкраденого майна.

У лютому корпорація Charles Schwab помилково перевела $1,2 млн на рахунок Келін Спадоні, диспетчера служби екстреної допомоги в Луїзіані. Компанія виявила, що частина коштів зникла, коли вони спробували повернути їх через день. Влада заявила, що Спадоні швидко перевела гроші на інший рахунок і використала частину з них для покупки машини і будинки. Ці дії призвели до її затримання 7 квітня за звинуваченням у шахрайстві і крадіжці. В офісі шерифа заявили, що її звільнили з роботи того ж дня.

У позові компанія пояснила, що мала намір внести $82,56 на рахунок брокерських послуг Спадоні. У ньому стверджувалося, що збій в програмному забезпеченні фінансової установи став причиною випадкового семизначного переказу.

Нагадаємо, американська пенсіонерка виявила у себе на рахунку мільярд доларів, а студент-медик, який вклався у маловідому криптовалюту, і зовсім розбагатів на $167 трильйонів, проте скористатися навіть дещицею цих грошей не зміг.