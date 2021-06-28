30 косаток атаковали яхту с британским экипажем на борту (видео)

Трое британцев перегоняли яхту из Кента в Грецию, однако к месту назначения судно, принадлежавшее немцам, так и не доплыло, остановившись на ремонт на Гибралтаре.

Яхта Kismet, принадлежавшая гражданам Германии, под управлением британского экипажа в количестве трех человек внезапно заинтересовала порядка 30 косаток, которые атаковали судно недалеко от Гибралтара, сообщает The Sun.

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На видео, опубликованном в Сети, видно, как несколько косаток плавают рядом с яхтой, прежде чем нырнуть под нее. Черные плавники появляются по обеим сторонам судна, а некоторые из косаток выныривают буквально в метре от лодки.

Атака длилась два часа, и за это время косатки несколько раз сильно ударили по корпусу лодки. В результате на судне был поврежден руль направления: рыбы сломали его конец, что продемонстрировала камера, опущенная в воду.

Яхта, которую атаковали косатки, шла из Рамсгейта в Кенте в Грецию. Однако вовремя лодка к месту назначения не прибыла, поскольку вынуждена была стать на ремонт на Гибралтаре.

Видео нападения косаток на яхту снял на видеокамеру 45-летний Мартин Эванс, один из трех членов экипажа, занимавшихся доставкой роскошного судна. Обсуждая видеоролик, мужчина объясняет, что во время атаки экипаж плыл примерно в 25 милях от побережья Испании.

"Вы можете видеть, как руль вырывается из моих рук слева направо, когда он полностью заблокирован. Я ни разу не мог это контролировать", – говорит он.

[ + – ] Косатки преследовали судно два часа

Вскоре после начала атаки команда выключила двигатель и электрооборудование в надежде, что киты потеряют интерес, но вместо этого они продолжили бить судно.

"В какой-то момент мы действительно заметили за лодкой обломки руля, которые были откушены", – пояснил Мартин. Он добавил, что косатки после первой атаки уплыли прочь, однако затем вернулись, и это серьезно напугало всю команду, которая опасалась, что морские хищники смогут потопить судно.

Напомним, отважный пингвин, который, спасаясь от косаток в водах Антарктиды, запрыгнул в лодку к туристам, наблюдающим драматическую картину, стал героем Сети. Инцидент произошел в проливе Герлаш. Пингвин, преследуемый хищниками, несколько раз ударился о борт резиновой лодки, прежде чем запрыгнул к людям, а пассажиры помогли птице спрятаться.