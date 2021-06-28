30 косаток атакували яхту з британським екіпажем на борту (відео)

Троє британців переганяли яхту із Кента до Греції, проте до місця призначення судно, яке належало німцям, так і не допливло, зупинившись на ремонт на Гібралтарі.

Яхта Kismet, що належала громадянам Німеччини, під керуванням британського екіпажу в кількості трьох чоловік раптово зацікавила близько 30 косаток, які атакували судно недалеко від Гібралтару, повідомляє The Sun.

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На відео, опублікованому в Мережі, видно, як кілька косаток плавають поруч з яхтою, перш ніж пірнути під неї. Чорні плавники з'являються по обидва боки судна, а деякі з косаток виринають буквально в метрі від човна.

Атака тривала дві години, і за цей час косатки кілька разів сильно вдарили по корпусу човна. В результаті на судні було пошкоджено кермо напряму: риби зламали його кінець, що продемонструвала камера, опущена в воду.

Яхта, яку атакували косатки, йшла з Рамсгейту в Кенті до Греції. Однак вчасно човен до місця призначення не прибув, оскільки змушений був стати на ремонт на Гібралтарі.

Відео нападу косаток на яхту зняв на відеокамеру 45-річний Мартін Еванс, один з трьох членів екіпажу, які займалися доставкою розкішного судна. Обговорюючи відеоролик, чоловік пояснює, що під час атаки екіпаж плив приблизно за 25 миль від узбережжя Іспанії.

"Ви можете бачити, як кермо виривається з моїх рук зліва направо, коли воно повністю заблоковане. Я жодного разу не міг це контролювати", – говорить він.

[ + – ] Косатки переслідували судно два години

Незабаром після початку атаки команда вимкнула двигун й електрообладнання в надії, що кити втратять інтерес, але замість цього вони продовжили бити судно.

"У якийсь момент ми дійсно помітили за човном уламки керма, які були відкушені", – пояснив Мартін. Він додав, що косатки після першої атаки попливли геть, однак потім повернулися, і це серйозно налякало всю команду, яка побоювалася, що морські хижаки зможуть потопити судно.

Нагадаємо, відважний пінгвін, який, рятуючись від косаток у водах Антарктиди, застрибнув у човен до туристів, котрі спостерігали драматичну картину, став героєм Мережі. Інцидент трапився в протоці Герлаш. Пінгвін, переслідуваний хижаками, кілька разів вдарився об борт гумового човна, перш ніж застрибнув до людей, а пасажири допомогли птахові сховатися.