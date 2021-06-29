Не дождался: завершена постройка наибольшей парусной яхты в мире для россиянина, умершего в Монако

Проект суперяхты Black Pearl был заказан в компании Nuvolari Lenard Олегом Бурлаковым

Была завершена постройка самой большой парусной суперяхты в мире Black Pearl. 106,7-метровая лодка, стоявшая на якоре у берегов Роттердама с момента спуска на воду в 2016 году, сейчас направляется в сторону Гибралтара. Однако заказчик – российский миллионер Олег Бурлаков ее не дождался. 72-летний инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы, 21 июня. Об этом пишет Boat International.

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Существует парусник и побольше – это 142,8-метровая парусная яхта "А" Андрея Мельниченко. Но она считается мотосейлером, так что пальма первенства все-таки отходит "Черной жемчужине".

[ + – ] "Черная жемчужина" в открытом море

Олег Бурлаков, бизнесмен со степенью PhD в области источников энергии, активно принимал участие в создании прогрессивного проекта. Задумывая строительство Black Pearl, он не преследовал цель заработать, сдавая ее в чартер. Судно призвано помочь получить новые знания для производства "кораблей, у которых будут новые источники энергии и новые возможности".

Однако миллионер, которого называли "самым скрытным участником российского списка Forbes", на своей инновационной яхте покататься не успел. 72-летний Бурлаков умер от коронавируса в Монако 21 июня. Что наследники будут делать с суперяхтой – пока неизвестно.

[ + – ] Олег Бурлаков

Состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов, он занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes. Свой капитал он получил от продажи акций "Новоросцемента", "Бурнефтегаза" и "Стройлесбанка".

В Стройлесбанке Бурлакову принадлежали 75% акций. Он был также владельцем лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс".

В советский период миллионер занимался секретными военными разработками. Последние упоминания о Бурлакове связаны не с его состоянием, а именно с "Черной жемчужной".

В 2018 году на бизнесмена совершили покушение в Москве — неизвестный подбежал к Cadillac Escalade, в котором сидел Бурлаков, окликнул его и открыл огонь. Все пули вошли в корпус машины, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ну, а шикарная яхта Black Pearl была спроектирована студией Nuvolari Lenard. У нее стальной корпус с волнорезным носом типа Pacman и алюминиевая надстройка. За морскую архитектуру отвечает Dykstra Naval Architects, работавшая над Maltese Falcon. Еще одной суперяхтой, которая предлагается для чартера по цене 400—420 тысяч евро в неделю. "Мальтийского сокола" купили за 60 миллионов фунтов стерлингов в 2009 году. Однако владелец неизвестен.

[ + – ] "Черная жемчужина" в открытом море

"Черная жемчужина" оборудована тремя поворотными мачтами из карбона высотой 70 метров. Лодка имеет парусное вооружение Dynarig, при этом все 2900 квадратных метров парусов можно поднять за 7 минут.

На борту "Черной Жемчужины" есть 6 кают для 12 пассажиров, два СПА-бассейна, огромный пляжный клуб и множество мест для хранения водных игрушек. Стоимость ее – более 200 миллионов долларов.

Уникальность этого проекта — в применении альтернативных источников энергии. Так, например, в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные панели.

А при движении лодки энергию можно "снимать" с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.

"В последнее время заказчики стали меньше интересоваться парусными яхтами, однако, я думаю, интерес к ним возобновится, как только Black Pearl продемонстрирует свои способности на воде и мир увидит прекрасную суперяхту, идущую на 18 узлах, используя при этом очень мало ископаемого топлива. Особенно это касается клиентов, которым важен экологический фактор — сокращение вредных выбросов в атмосферу" — прокомментировал капитан "Черной Жемчужины" Крис Гартнер.