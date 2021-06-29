Не дождался: завершена постройка наибольшей парусной яхты в мире для россиянина, умершего в Монако
Проект суперяхты Black Pearl был заказан в компании Nuvolari Lenard Олегом Бурлаковым
Была завершена постройка самой большой парусной суперяхты в мире Black Pearl. 106,7-метровая лодка, стоявшая на якоре у берегов Роттердама с момента спуска на воду в 2016 году, сейчас направляется в сторону Гибралтара. Однако заказчик – российский миллионер Олег Бурлаков ее не дождался. 72-летний инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы, 21 июня. Об этом пишет Boat International.
Существует парусник и побольше – это 142,8-метровая парусная яхта "А" Андрея Мельниченко. Но она считается мотосейлером, так что пальма первенства все-таки отходит "Черной жемчужине".
Олег Бурлаков, бизнесмен со степенью PhD в области источников энергии, активно принимал участие в создании прогрессивного проекта. Задумывая строительство Black Pearl, он не преследовал цель заработать, сдавая ее в чартер. Судно призвано помочь получить новые знания для производства "кораблей, у которых будут новые источники энергии и новые возможности".
Однако миллионер, которого называли "самым скрытным участником российского списка Forbes", на своей инновационной яхте покататься не успел. 72-летний Бурлаков умер от коронавируса в Монако 21 июня. Что наследники будут делать с суперяхтой – пока неизвестно.
Состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов, он занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes. Свой капитал он получил от продажи акций "Новоросцемента", "Бурнефтегаза" и "Стройлесбанка".
В Стройлесбанке Бурлакову принадлежали 75% акций. Он был также владельцем лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс".
В советский период миллионер занимался секретными военными разработками. Последние упоминания о Бурлакове связаны не с его состоянием, а именно с "Черной жемчужной".
В 2018 году на бизнесмена совершили покушение в Москве — неизвестный подбежал к Cadillac Escalade, в котором сидел Бурлаков, окликнул его и открыл огонь. Все пули вошли в корпус машины, в результате стрельбы никто не пострадал.
Ну, а шикарная яхта Black Pearl была спроектирована студией Nuvolari Lenard. У нее стальной корпус с волнорезным носом типа Pacman и алюминиевая надстройка. За морскую архитектуру отвечает Dykstra Naval Architects, работавшая над Maltese Falcon. Еще одной суперяхтой, которая предлагается для чартера по цене 400—420 тысяч евро в неделю. "Мальтийского сокола" купили за 60 миллионов фунтов стерлингов в 2009 году. Однако владелец неизвестен.
"Черная жемчужина" оборудована тремя поворотными мачтами из карбона высотой 70 метров. Лодка имеет парусное вооружение Dynarig, при этом все 2900 квадратных метров парусов можно поднять за 7 минут.
На борту "Черной Жемчужины" есть 6 кают для 12 пассажиров, два СПА-бассейна, огромный пляжный клуб и множество мест для хранения водных игрушек. Стоимость ее – более 200 миллионов долларов.
Уникальность этого проекта — в применении альтернативных источников энергии. Так, например, в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные панели.
А при движении лодки энергию можно "снимать" с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.
"В последнее время заказчики стали меньше интересоваться парусными яхтами, однако, я думаю, интерес к ним возобновится, как только Black Pearl продемонстрирует свои способности на воде и мир увидит прекрасную суперяхту, идущую на 18 узлах, используя при этом очень мало ископаемого топлива. Особенно это касается клиентов, которым важен экологический фактор — сокращение вредных выбросов в атмосферу" — прокомментировал капитан "Черной Жемчужины" Крис Гартнер.