Не дочекався: завершене спорудження найбільшої парусної яхти в світі для росіянина, який помер у Монако

Проект суперяхти Black Pearl був замовлений в компанії Nuvolari Lenard Олегом Бурлаковим.

Було завершене спорудження найбільшої парусної суперяхти в світі Black Pearl. 106,7-метровий човен, який стояв на якорі біля берегів Роттердама з моменту спуску на воду в 2016 році, зараз направляється в сторону Гібралтару. Однак замовник — російський мільйонер Олег Бурлаков її не дочекався. 72-річний інвестор помер у Монако, де проживав останні роки, 21 червня. Про це пише Boat International.

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Існує вітрильник і побільше — це 142,8-метрова вітрильна яхта "А" Андрія Мельниченка. Але вона вважається мотосейлером, тож пальма першості все-таки відходить "Чорній перлині".

[ + – ] "Чорна перлина" у відкритому морі

Олег Бурлаков, бізнесмен зі ступенем PhD в галузі джерел енергії, активно брав участь у створенні прогресивного проекту. Задумуючи будівництво Black Pearl, він не мав на меті заробити, здаючи її в чартер. Судно покликане допомогти отримати нові знання для виробництва "кораблів, у яких будуть нові джерела енергії та нові можливості".

Однак мільйонер, якого називали "найбільш потайним учасником російського списку Forbes", на своїй інноваційній яхті покататися не встиг. 72-річний Бурлаков помер від коронавірусу в Монако 21 червня. Що спадкоємці робитимуть із суперяхтою — поки невідомо.

[ + – ] Олег Бурлаков

Статки Бурлакова оцінюються в 650 мільйонів доларів, він посідав 177-е місце в російському рейтингу Forbes. Свій капітал він отримав від продажу акцій "Новоросцемент", "Бурнефтегазу" і "Стройлесбанку".

У Стройлесбанку Бурлакову належали 75% акцій. Він був також власником лакофарбової фабрики Terpentin та інвестиційно-будівельної компанії "Імпульс".

У радянський період мільйонер займався секретними військовими розробками. Останні згадки про Бурлакова повʼязані не з його статками, а саме з "Чорною перлиною".

У 2018 році на бізнесмена скоїли замах у Москві — невідомий підбіг до Cadillac Escalade, в якому сидів Бурлаков, гукнув його і відкрив вогонь. Усі кулі увійшли в корпус машини, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Ну, а шикарна яхта Black Pearl була спроектована студією Nuvolari Lenard. У неї сталевий корпус із хвилерізним носом типу Pacman та алюмінієва надбудова. За морську архітектуру відповідає Dykstra Naval Architects, яка працювала над Maltese Falcon. Ще однією суперяхтою, яка пропонується для чартеру за ціною 400-420 тисяч євро на тиждень. "Мальтійського сокола" купили за 60 мільйонів фунтів стерлінгів у 2009 році. Однак власник невідомий.

[ + – ] "Чорна перлина" у відкритому морі

"Чорна перлина" обладнана трьома поворотними щоглами з карбону висотою 70 метрів. Човен має вітрильне озброєння Dynarig, при цьому всі 2 900 квадратних метрів вітрил можна підняти за 7 хвилин.

На борту "Чорної Перлини" є 6 кают для 12 пасажирів, два СПА-басейни, величезний пляжний клуб і безліч місць для зберігання водних іграшок. Вартість її — понад 200 мільйонів доларів.

Унікальність цього проекту — в застосуванні альтернативних джерел енергії. Так, наприклад, у тканину вітрил інтегровані гнучкі сонячні панелі.

А під час руху човна енергію можна "знімати" з гвинтів, які обертаються за рахунок потоку води, що набігає.

"Останнім часом замовники почали менше цікавитися вітрильними яхтами, однак, я думаю, інтерес до них відновиться, щойно Black Pearl продемонструє свої здібності на воді й світ побачить прекрасну суперяхту, що йде на 18 вузлах, використовуючи при цьому дуже мало викопного палива. Особливо це стосується клієнтів, яким важливий екологічний фактор — скорочення шкідливих викидів в атмосферу" — прокоментував капітан "Чорної Перлини" Кріс Гартнер.