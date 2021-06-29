"Только для привитых детей", - благотворительный фонд оскандалился из-за директора (видео)

Во время видеообращения он заявил, что только привитые от коронавируса имеют право на исполнение желаний. Сам фонд при этом занимается тяжелобольными детьми.

Американский благотворительный фонд Make-A-Wish разъяснил политику компании об исполнении желаний для детей, которые не прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает AP News.

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В сети стало вирусным видео гендиректора фонда Ричарда Дэвиса, в котором он заявил, что только привитые от коронавируса дети, будут иметь право на исполнение желаний. Путаница возникла из-за того, что видео завершилось раньше, чем руководитель компании закончил свое объяснение о политики компании с COVID-19.

Видео, отправленное по электронной почте 9 июня, должно было проинформировать семьи детей Make-A-Wish и волонтеров фонда о том, что определенные типы желаний, в том числе связанные с авиаперелетом или большим скоплением людей, снова будут исполняться в сентябре и что их планируется выполнить. Но определенные пожелания для непривитых детей, которые в настоящее время считаются опасными, будут отложены до тех пор, пока не изменятся медицинские рекомендации.

После неудачного завершения видео, фонд выступил с заявлением, в котором сообщил, что они уважают свободу каждого. Право на исполнение желаний имеет любой ребенок, независимо от того, вакцинирован он или нет. Однако некоторые из них все же придется отложить из-за рекомендации врачей. В случае угрозы для жизни ребенка, ему будет оказана помощь вне зависимости от того, имеет он иммунитет от коронавируса или нет.

Make-A-Wish — крупнейшая в мире благотворительная организация, выполняющая желания тяжелобольных детей возрастом от 2,5 до 18 лет.

Напомним, в украинском Минздраве предложили сделать вакцинацию школьников и учителей обязательной. Ранее сообщалось, что Минздрав готовится к вакцинации подростков от коронавируса.