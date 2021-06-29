"Тільки для вакцинованих дітей", — благодійний фонд потрапив у скандал через директора (відео)

Під час відеозвернення він заявив, що тільки щеплені від коронавірусу мають право на здійснення бажань. Сам фонд при цьому займається тяжкохворими дітьми.

Американський благодійний фонд Make-A-Wish роз'яснив політику компанії про виконання бажань для дітей, які не пройшли вакцинацію проти COVID-19. Про це повідомляє AP News.

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У мережі стало вірусним відео гендиректора фонду Річарда Девіса, у якому він заявив, що тільки щеплені від коронавірусу діти будуть мати право на здійснення бажань. Плутанина виникла через те, що відео завершилося раніше, ніж керівник компанії закінчив своє пояснення про політику компанії з COVID-19.

Відео, надіслане електронною поштою 9 червня, мало поінформувати сім'ї дітей Make-A-Wish і волонтерів фонду про те, що певні типи бажань, у тому числі пов'язані з авіаперельотом або великим скупченням людей, знову будуть виконуватися у вересні і що їх планується виконати. Але певні побажання для нещеплених дітей, які наразі вважаються небезпечними, будуть відкладені до тих пір, поки не зміняться медичні рекомендації.

Після невдалого завершення відео, фонд виступив із заявою, у якій повідомив, що вони поважають свободу кожного. Право на здійснення бажань має будь-яка дитина, незалежно від того, вакцинована вона чи ні. Однак, деякі з них усе ж доведеться відкласти через рекомендації лікарів. У разі загрози для життя дитини, їй буде надана допомога незалежно від того, має вона імунітет від коронавірусу чи ні.

Make-A-Wish — найбільша у світі благодійна організація, що виконує бажання важкохворих дітей віком від 2,5 до 18 років.

Нагадаємо, в українському Міністерстві охорони здоров'я запропонували зробити вакцинацію школярів і вчителів обов'язковою. Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується до вакцинації підлітків від коронавірусу.