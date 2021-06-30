Сегодня Google изменила свой логотип, чтобы отметить значимость Ваттового моря

О значимости этого природного объекта компания почему-то решила сообщить пользователям из стран, которые расположены очень далеко от него.

Традиционный дудл (Doodle) компании Google 30 июня посвящен Ваттовому морю. Так называется крупнейшая в мире сеть приливных песков и илистых отмелей общей площадью 4000 квадратных миль (10 400 кв. км), которая охватывает береговые линии Нидерландов, Германии и Дании. В этот день в 2009 году ЮНЕСКО включила Ваттовое море в список Всемирного наследия.

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Ваттовое море образовано штормами в XIV и XV веках. Оно представляет собой водно-болотную среду, которую ученые называют одной из последних в мире сохранившихся нетронутых приливных экосистем.

На этом участке моря и песка обитает множество видов растений и животных, в том числе серый тюлень и морская свинья. Считается, что это один из самых важных регионов мира для перелетных птиц – ежегодно там останавливаются не менее 10 млн птиц, в некоторые дни на этом участке одновременно могут находиться около 6 млн птиц.

Ваттовое море открыто для посещения туристами, но с существенными ограничениями.

Дудл, тематические рисунки Google (от англ. doodle – каракули, рисунки на полях страниц), это своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице компании. Самый первый дудл появился 30 августа 1998 года. Первым был "Горящий человек", эмблема фестиваля, который проходит в штате Невада (США) в пустыне Блэк-Рок. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые поехали на фестиваль, таким образом сообщили о своем временном отсутствии. Эта идея понравилась пользователям и рисунки стали появляться регулярно, сейчас это в большинстве случаем – анимированные картинки.

Напомним, 7 декабря 1900 года родилась выдающаяся украинская художница Екатерина Белокур. Ее работы в свое время поразили одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо. Ко дню рождения украинского живописца в 2020 году Google выпустила дудл.

В 2019 году украинский отдел поискового сервиса Google выпустил Doodle, посвященный знаменитому украинскому писателю и переводчику Пантелеймону Кулишу.