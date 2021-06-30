Сьогодні Google змінив свій логотип, щоб відзначити значимість Ваттового моря

Про значимість цього природного об'єкта компанія чомусь вирішила повідомити користувачам з країн, які розташовані дуже далеко від нього.

Традиційний дудл (Doodle) компанії Google 30 червня присвячений Ваттовому морю. Так називається найбільша у світі мережа приливних пісків і мулистих мілин загальною площею 4000 квадратних миль (10 400 кв. км), яка охоплює берегові лінії Нідерландів, Німеччини і Данії. У цей день у 2009 році ЮНЕСКО включила Ваттове море в список Всесвітньої спадщини.

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Ваттове море утворено штормами в XIV і XV століттях. Воно являє собою водно-болотне середовище, яке вчені називають однією з останніх у світі збережених незайманих приливних екосистем.

На цій ділянці моря і піску мешкає безліч видів рослин і тварин, у тому числі сірий тюлень і морська свиня. Вважається, що це один з найважливіших регіонів світу для перелітних птахів — щорічно там зупиняються понад 10 млн птахів, у деякі дні на цій ділянці одночасно можуть перебувати близько 6 млн птахів.

Ваттове море відкрите для відвідування туристами, але з істотними обмеженнями.

Дудл, тематичні малюнки Google (від англ. Doodle — каракулі, малюнки на полях сторінок), це своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з'являються на головній сторінці компанії. Найперший дудл був 30 серпня 1998 року. Це була "Людина у вогні", емблема фестивалю, який проходить у штаті Невада (США) в пустелі Блек-Рок. Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які поїхали на фестиваль, таким чином повідомили про свою тимчасову відсутність. Ця ідея сподобалася користувачам, і малюнки стали з'являтися регулярно, наразі це в більшості випадків — анімовані картинки.

Нагадаємо, 7 грудня 1900 року народилася видатна українська художниця Катерина Білокур. Її роботи свого часу вразили одного з найбільших художників XX століття Пабло Пікассо. До дня народження українського живописця у 2020 році Google випустив дудл.

У 2019 український відділ пошукового сервісу Google випустив Doodle, присвячений відомому українському письменнику і перекладачу Пантелеймону Кулішу.