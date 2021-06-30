В Испании думают над созданием национальной криптовалюты

Социалисты уже подготовили законопроект с тем, чтобы "лишить банки привилегий в финансовой сфере".

Социалистическая партия Испании (PSOE) представила Конгрессу создать национальную диджитал-валюту (CBDC).

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Об этом сообщило издание eleconomista.es.

PSOE продвигает этот проект после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о своем намерении создать цифровое евро. Заместитель генерального директора по финансовым инновациям и рыночным инфраструктурам Банка Испании (BdE) Карлос Конеса заверил, что "решение о запуске проекта по цифровому евро очень близко к реализации". Более того, большинство центральных банков планируют протестировать цифровые валюты (CBDC) или уже делают это.

Однако план PSOE заключается в создании "испанской версии" цифровых денег. Если этот проект будет реализован, полагают политики, банки лишатся своих привилегий в финансовом секторе. Законопроект определяет криптовалюту как "общедоступные цифровые деньги, нематериальные и идеально подходящие для электронных платежей, но в данном случае поддержанные государством, что гарантирует безопасность". Таким образом, считают в PSOE, физические лица смогут открывать счета непосредственно в центральном банке, иметь над ними прямой контроль, проводить транзакции едва ли не анонимно. Кроме того, полагают законотворцы, эта мера позволит повысить ликвидность системы.

Социалисты признают, что "в любом случае публичные цифровые деньги — это реальность, которая все еще находится в стадии становления, и ее необходимо тщательно исследовать и оценивать, изучая плюсы и минусы". Однако они просят изучить этот вопрос, потому что, по их мнению, "в Испании есть цифровая инфраструктура".

Заместитель генерального директора по финансовым инновациям и рыночным инфраструктурам Банка Испании Карлос Конеса отмечает, что решение о выпуске цифрового евро "еще не принято", хотя он указал, что "это возможно", так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре планирует принять решение о запуске пилотного проекта, который повысит степень подготовки в области электронных денег.

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