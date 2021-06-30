В Іспанії думають над створенням національної криптовалюти

Соціалісти вже підготували законопроект з тим, щоб "позбавити банки привілеїв у фінансовій сфері".

Соціалістична партія Іспанії (PSOE) запропонувала Конгресу створити національну діджитал-валюту (CBDC).

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Про це повідомило видання eleconomista.es.

PSOE просуває цей проект після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про свій намір створити цифрове євро. Заступник генерального директора з фінансових інновацій і ринкових інфраструктур Банку Іспанії (BdE) Карлос Конес запевнив, що "рішення про запуск проекту з цифрового євро дуже близьке до реалізації". Більше того, більшість центральних банків планують протестувати цифрові валюти (CBDC) або вже роблять це.

Однак, план PSOE полягає в створенні "іспанської версії" цифрових грошей. Якщо цей проект буде реалізований, вважають політики, банки позбудуться своїх привілеїв у фінансовому секторі. Законопроект визначає криптовалюту як "загальнодоступні цифрові гроші, нематеріальні і які ідеально підходять для електронних платежів, але в цьому випадку підтримані державою, що гарантує безпеку". Таким чином, вважають у PSOE, фізичні особи зможуть відкривати рахунки безпосередньо в центральному банку, мати над ними прямий контроль, проводити транзакції не анонімно. Крім того, вважають законотворці, цей захід дозволить підвищити ліквідність системи.

Соціалісти визнають, що "в будь-якому випадку публічні цифрові гроші — це реальність, яка все ще перебуває в стадії становлення, і її необхідно ретельно досліджувати й оцінювати, вивчаючи плюси і мінуси". Однак, вони просять вивчити це питання, тому що, на їхню думку, "в Іспанії є цифрова інфраструктура".

Заступник генерального директора з фінансових інновацій і ринкових інфраструктур Банку Іспанії Карлос Конес зазначає, що рішення про випуск цифрового євро "ще не прийнято", хоча він вказав, що "це можливо", оскільки Європейський центральний банк (ЄЦБ) незабаром планує ухвалити рішення про запуск пілотного проекту, який підвищить ступінь підготовки в галузі електронних грошей.

Раніше ми повідомляли про те, що в Сальвадорі кожному жителю виплатять по $ 30 у біткоїнах для припливу грошей в економіку. Користувачі зможуть отримати гроші на криптогаманець через додаток, що також дозволяє переводити біткоїни в долари і навпаки.