В США умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Государственный деятель дважды возглавлял оборонное ведомство США и был одним из авторов вторжения штатов в Ирак в 2003 году.

Глава Пентагона в 1975-1977 годах и в 2001-2006 годах Дональд Рамсфелд умер. Об этом сообщает CNBS, ссылаясь на заявление его семьи.

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Государственный деятель умер на 88 году жизни в окружении своей семьи. Однако о причинах смерти не сообщается.

"Мы с глубокой печалью делимся новостью о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", — сообщается в заявлении.

Дональд Рамсфелд был членом партии республиканцев. В 1975-1977 годы работал министром обороны в администрации Джеральда Форда, а в период с 2001 по 2006 в администрации Джорджа Буша-младшего на той же должности.

"История может помнить его выдающимися достижениями за шесть десятилетий государственной службы, но для тех, кто знал его лучше всего и чьи жизни навсегда изменились в результате, мы будем помнить его непоколебимую любовь к своей жене Джойс, его семье и друзьям, и целостность, которую он привнес в жизнь, посвященную стране", — указано в сообщении семьи Рамсфелда.

Как сообщает Sky, он сыграл одну из ведущих ролей в решении о вторжении в Ирак в 2003 году.

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