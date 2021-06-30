У США помер ексглава Пентагону Дональд Рамсфелд

Державний діяч двічі очолював оборонне відомство США і був одним з авторів вторгнення штатів в Ірак у 2003 році.

Глава Пентагону в 1975-1977 роках і у 2001-2006 роках Дональд Рамсфелд помер. Про це повідомляє CNBS, посилаючись на заяву його сімʼї.

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Державний діяч помер на 88 році життя в оточенні своєї родини. Однак, про причини смерті не повідомляється.

"Ми з глибоким сумом ділимося новиною про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда. У 88 років він був оточений родиною у своєму улюбленому Таосі, штат Нью-Мексико", — повідомляється в заяві.

Дональд Рамсфелд був членом партії республіканців. У 1975-1977 роках працював міністром оборони в адміністрації Джеральда Форда, а в період з 2001 по 2006 в адміністрації Джорджа Буша-молодшого на тій же посаді.

"Історія може памʼятати його видатними досягненнями за шість десятиліть державної служби, але для тих, хто знав його краще за все і чиї життя назавжди змінилися в результаті, ми будемо памʼятати його непохитну любов до своєї дружини Джойс, його сімʼї і друзів, і цілісність, яку він привніс у життя, присвячене країні ", — зазначено в повідомленні сімʼї Рамсфелда.

Як повідомляє Sky, він зіграв одну з провідних ролей у рішенні про вторгнення в Ірак у 2003 році.

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