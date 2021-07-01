Истребитель ВВС Бельгии протаранил здание на авиабазе в Нидерландах (видео)

Голландские пилоты устроили прощальные полеты на устаревших самолетах F-16, во время аварии пострадали два человека на земле.

В Нидерландах два человека пострадали во время столкновения истребителя F-16 Военно-воздушных сил Бельгии со зданием. Подробности инцидента передает издание Tubantia.

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У самолета F-16 (по некоторым данным F-16А) возникла техническая проблема при запуске двигателя на авиабазе Луварден. Бельгийский истребитель неуправляемо покатился и врезался в здание напротив. Пилоту удалось катапультироваться вместе с креслом, однако два человека на земле получили ранения, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Как сообщили очевидцы, на базе не было взрывов или угрозы пожара. Службы экстренной помощи прибыли на нескольких машинах, как того требует процедура. Пожарные увлажнили самолета в качестве меры предосторожности.

[ + – ] Место аварии истребителя F-16 на авиабазе в Нидерландах Фото: Скриншот

1 июля — последний день, когда голландские военные совершают боевые вылеты из Леувардена на истребителях F-16, вскоре на базу прибудет первая партия новых F-35, позднее сюда же доставят четыре беспилотных самолета MQ-9 Reaper. Пилоты решили попрощаться с устаревшей моделью, подняв в все F-16 в воздух над Серстербергом и его окрестностями. Пока неизвестно, отменят ли мероприятия из-за инцидента.

[ + – ] Место приземления пилота F-16 на базе в Нидерландах Фото: Скриншот

Бельгийцы находятся на авиабазе во Фризе со своими истребителями F-16, потому что 24 лучших пилотов проходят подготовку в качестве инструкторов по вооружению. Курс продлится до 22 октября при участии пилотов из Нидерландов и Норвегии.

Самолеты F-16 разработала в США 1974-м году компания General Dynamics, эта модель стала самым массовым истребителем четвертого поколения. Американские военные не заказывают F-16 с 2005 года, однако их производят на экспорт.

Накануне самолет сорвал запуск ракеты Falcon 9 с 88 спутниками на борту за несколько секунд до старта. Воздушный транспорт вошел в "запретную зону" космодрома, которую генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал слишком большой. По его мнению, людям необходимо изменить систему регулирования полетов, чтобы стать космической цивилизацией.

Ранее военные США обнаружили на леднике у Аляски останки 52 солдат с самолета, который разбился в 1952 году. Специалисты уже опознали 43 человек и пообещали не останавливаться, пока не идентифицируют все трупы.