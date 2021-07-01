Винищувач ВПС Бельгії протаранив будівлю на авіабазі в Нідерландах (відео)

Голландські пілоти влаштували прощальні польоти на застарілих літаках F-16, під час аварії постраждали двоє людей на землі.

У Нідерландах двоє людей постраждали під час зіткнення винищувача F-16 Військово-повітряних сил Бельгії з будівлею. Подробиці інциденту передає видання Tubantia.

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У літака F-16 (за деякими даними F-16А) виникла технічна проблема при запуску двигуна на авіабазі Луварден. Бельгійський винищувач некеровано покотився і врізався в будівлю навпроти. Пілотові вдалося катапультуватися разом з кріслом, проте двоє людей на землі отримали поранення, про їхній стан поки нічого невідомо.

Як повідомили очевидці, на базі не було вибухів або загрози пожежі. Служби екстреної допомоги прибули на кількох машинах, як того вимагає процедура. Пожежні зволожили літак в якості запобіжного заходу.

[ + – ] Місце аварії винищувача F-16 на авіабазі в Нідерландах Фото: Скриншот

1 липня — останній день, коли голландські військові здійснюють бойові вильоти з Леувардена на винищувачах F-16, незабаром на базу прибуде перша партія нових F-35, пізніше сюди ж доставлять чотири безпілотні літаки MQ-9 Reaper. Пілоти вирішили попрощатися із застарілою моделлю, піднявши в усі F-16 в повітря над Серстербергом і його околицями. Поки невідомо, чи скасують заходи через інцидент.

[ + – ] Місце приземлення пілота F-16 на базі в Нідерландах Фото: Скриншот

Бельгійці знаходяться на авіабазі у Фризі зі своїми винищувачами F-16, тому що 24 кращих пілотів проходять підготовку як інструктори з озброєння. Курс триватиме до 22 жовтня за участю пілотів з Нідерландів і Норвегії.

Літаки F-16 розробила в США 1974-му році компанія General Dynamics, ця модель стала наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Американські військові не замовляють F-16 з 2005 року, проте їх виробляють на експорт.

Напередодні літак зірвав запуск ракети Falcon 9 з 88 супутниками на борту за кілька секунд до старту. Повітряний транспорт увійшов в "заборонену зону" космодрому, яку генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск назвав занадто великою. На його думку, людям необхідно змінити систему регулювання польотів, щоб стати космічною цивілізацією.

Раніше військові США виявили на льодовику у Аляски останки 52 солдатів з літака, який розбився у 1952 році. Фахівці вже впізнали 43 осіб і пообіцяли не зупинятися, поки не ідентифікують всі трупи.