"Они слишком меркантильны": УЕФА обвинили в причастности к распространению коронавируса

Опасения касательно осенней волны остаются, уточнили в ВОЗ. Однако из-за массовых мероприятий она может начаться раньше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что толпы на стадионах Евро-2020, в пабах и барах в городах-организаторах являются движущей силой нынешнего роста заболеваемости коронавирусом в Европе. Об этом пишет Reuters.

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По данным ВОЗ, 10-недельное снижение числа новых случаев в регионе подошло к концу, и новая волна инфекции неизбежна, если "футбольные фанаты и другие люди будут ослаблять бдительность".

В ВОЗ отмечают, что на прошлой неделе количество новых случаев заболевания выросло на 10% "из-за толп в городах, принимающих Евро-2020, поездок и ослабления социальных ограничений".

Нужно смотреть не только на сами стадионы, сказала старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд. "Как люди добираются туда, едут ли они в больших переполненных автобусах? Когда они покидают стадионы, заходят ли в переполненные бары и пабы. Именно эти небольшие непрерывные события вызывают распространение вируса", – считает она.

"Опасения по поводу осеннего всплеска остаются, но сейчас мы видим, что он может произойти даже раньше", – сказала Смоллвуд.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал решение УЕФА допустить большое количество болельщиков на Евро-2020 "совершенно безответственным" и предположил, что представители УЕФА слишком меркантильны, чтобы задумываться о здоровье людей..

В УЕФА ответили Reuters, что защитные меры на объектах Евро-2020 "полностью соответствуют правилам, установленным местными компетентными органами здравоохранения". Там добавили, что каждая страны самостоятельно принимает решение о допуске болельщиков на стадионы.

Напомним, среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020, выявлено 300 заразившихся коронавирусом. Примерно у 800 человек, возвращавшихся в Финляндию, на границе не стали брать образцы для теста, так как не было времени. Их пропустили в страну, а затем стали появляться сообщения о заражении. На карантин помещено около 500 человек, так как туда отправляют и тех, кто контактировал с зараженными.