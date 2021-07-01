"Вони дуже меркантильні": УЄФА звинуватили в причетності до поширення коронавірусу

Побоювання щодо осінньої хвилі залишаються, уточнили у ВООЗ. Однак через масові заходи вона може початися раніше.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) вважає, що натовпи на стадіонах Євро-2020, у пабах і барах у містах-організаторах є рушійною силою нинішнього зростання захворюваності коронавірусом в Європі. Про це пише Reuters.

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За даними ВООЗ, 10-тижневе зниження кількості нових випадків у регіоні підійшло до кінця, і нова хвиля інфекції неминуча, якщо "футбольні фанати та інші люди будуть послаблювати пильність".

У ВООЗ зазначають, що минулого тижня кількість нових випадків захворювання зросла на 10% "через натовпи в містах, які приймають Євро-2020, поїздки й ослаблення соціальних обмежень".

Потрібно дивитися не тільки на власне стадіони, сказала старша фахівчиня ВООЗ із надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд. "Як люди дістаються туди, чи їдуть вони у великих переповнених автобусах? Коли вони покидають стадіони, чи заходять в переповнені бари та паби? Саме ці невеликі безперервні події викликають поширення вірусу", — вважає вона.

"Побоювання з приводу осіннього спалаху залишаються, але зараз ми бачимо, що він може відбутися навіть раніше", — сказала Смоллвуд.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеехофер назвав рішення УЄФА допустити велику кількість уболівальників на Євро-2020 "абсолютно безвідповідальним" і припустив, що представники УЄФА занадто меркантильні, щоб замислюватися про здоровʼя людей.

В УЄФА відповіли Reuters, що захисні заходи на обʼєктах Євро-2020 "повністю відповідають правилам, встановленим місцевими компетентними органами охорони здоровʼя". Там додали, що кожна країни самостійно ухвалює рішення про допуск уболівальників на стадіони.

Нагадаємо, серед фінських уболівальників, які повернулися із Санкт-Петербурга після матчів Євро-2020, зафіксовані 300 тих, які заразилися коронавірусом. Приблизно у 800 осіб, які поверталися до Фінляндії, на кордоні не брали зразки для тесту, оскільки не було часу. Їх пропустили в країну, а потім почали зʼявлятися повідомлення про зараження. На карантин поміщені майже 500 осіб, оскільки туди відправляють і тих, хто контактував із зараженими.