Понад 300 фінських футбольних уболівальників підхопили коронавірус у Петербурзі

На 2 липня в Санкт-Петербурзі заплановано один з чвертьфіналів Євро-2020. У ньому братимуть участь збірні Іспанії та Швейцарії.

Серед фінських вболівальників, які повернулися із Санкт-Петербурга після матчів Євро-2020, виявлено 300 тих, хто заразився коронавірусом. Про це написало видання Yle з посиланням на Міністерство соціального розвитку та охорони здоровʼя Фінляндії.

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Повідомляється, що приблизно у 800 осіб, які поверталися до Фінляндії після Євро, на кордоні не стали брати зразки для ПЛР-тесту, оскільки не було часу. Уболівальників пропустили в країну, а потім стали зʼявлятися повідомлення про зараження. На карантин поміщено близько 500 осіб, оскільки туди відправляють і тих, хто контактував із зараженими.

Міністерство соцрозвитку та охорони здоровʼя закликає всіх повернулися з Росії, а також тих, хто контактував з ними, пройти тести. Тестування безкоштовне. Крім того, жителям країни рекомендовано утриматися від необовʼязкових поїздок до Росії, а по поверненню з РФ — дотримуватися самоізоляції до отримання результатів тесту.

Збірна Фінляндії з футболу провела в Санкт-Петербурзі два матчі, зігравши проти Бельгії (0: 2) і Росії (0: 1). Свій останній матч на Євро команда зіграла 21 червня.

У Санкт-Петербурзі передбачається 2 липня провести один з чвертьфіналів Євро-2020, у якому повинні зустрітися збірні Швейцарії та Іспанії.

При цьому в Санкт-Петербурзі з 14 червня кількість виявлених нових випадків зараження коронавірусом щодня збільшується. За останню добу в місті захворіли 1335 осіб.

Нагадаємо, УЄФА через коронавірус змінив правила Євро-2020. Зокрема, заявки збірних збільшені з 23 до 26 футболістів.

Збірна України сьогодні, 29 червня, ввечері проведе найважливіший матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції.