Не менее 300 финских футбольных болельщиков подхватили коронавирус в Петербурге

На 2 июля в Санкт-Петербурге запланирован один из четвертьфиналов Евро-2020. В нем будут участвовать сборные Испании и Швейцарии.

Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020, выявлено 300 заразившихся коронавирусом. Об этом написало издание Yle со ссылкой на Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что примерно у 800 человек, возвращавшихся в Финляндию после Евро, на границе не стали брать образцы для ПЦР-теста, так как не было времени. Болельщиков пропустили в страну, а затем стали появляться сообщения о заражении. На карантин помещено около 500 человек, так как туда отправляют и тех, кто контактировал с зараженными.

Министерство соцразвития и здравоохранения призывает всех вернувшихся из России, а также тех, кто контактировал с ними, пройти тесты. Тестирование бесплатное. Кроме того, жителям страны рекомендуется воздержаться от необязательных поездок в Россию, а возвращающимся из РФ – соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.

Сборная Финляндии по футболу провела в Санкт-Петербурге два матча, сыграв против Бельгии (0:2) и России (0:1). Свой последний матч на Евро команда сыграла 21 июня.

В Санкт-Петербурге предполагается 2 июля провести один из четвертьфиналов Евро-2020, в котором должны встретиться сборные Швейцарии и Испании.

При этом в Санкт-Петербурге с 14 июня количество выявляемых новых случаев заражения коронавирусом ежедневно увеличивается. За последние сутки в городе заболели 1335 человек.

Напомним, УЕФА из-за коронавируса изменил правила Евро-2020. В частности, заявки сборных увеличены с 23 до 26 футболистов.

Сборная Украины сегодня, 29 июня, вечером проведет важнейший матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.