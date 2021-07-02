"Утвержденного маркера нет": Минздрав РФ признал, что не знает точной эффективности своих вакцин

В новых рекомендациях говорится – неизвестно до конца, защищают ли COVID-вакцины, в том числе и российские, от заражения и передачи вируса. Этот вопрос еще изучается.

Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти, но в какой степени они предохраняют от заражения и передачи вируса другим, пока не известно до конца. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России. Они направлены в регионы, где началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.

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Чтобы защитить других и себя, даже после вакцинации, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски, отмечается в рекомендациях.

"В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", – говорится в документе. Поэтому вакцинация проводится без необходимости анализов на антитела.

Сейчас в России проводится "экстренная" вакцинация – до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения). В этот период вакцинироваться нужно через 6 месяцев после перенесенной болезни или первой вакцинации.

После достижения уровня вакцинации в 60% повторная вакцинация проводится через 12 месяцев. Этот режим вакцинации назван "рутинным". Но по желанию пациента можно повторно вакцинироваться и через 6 месяцев.

Повторная вакцинация может проводиться любой вакциной, отмечено в рекомендациях.

В целом ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, складывается напряженная ситуация с COVID-19. Об этом сказал 2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти не рассматривают сценарий со всеобщим локдауном, но чтобы избежать этой меры, граждане должны привиться как можно скорее, добавил он.

Последние несколько недель в России наблюдается ухудшение статистики коронавируса. Так, число заразившихся за последние сутки выросло на 23 218 человек – такой показатель зафиксирован второй день подряд. Больше всего случаев – 6893 – в Москве.

Смертность же находится на самом высоком уровне с начала эпидемии. За минувшие сутки умерли 679 человек, а всего – 136,6 тыс.

[ + – ] Динамика ежедневной смертности от коронавируса в России

Напомним, среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020, выявлено 300 заразившихся коронавирусом.

В Украине зафиксировали один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, заболевших двое и они недавно вернулись из России.