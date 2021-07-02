"Затвердженого маркера немає": МОЗ РФ визнав, що не знає точної ефективності своїх вакцин

У нових рекомендаціях йдеться — невідомо до кінця, чи захищають COVID-вакцини, зокрема і російські, від зараження і передачі вірусу. Це питання ще вивчається.

Вакцини від COVID-19 захищають від серйозної хвороби і смерті, але наскільки вони захищають від зараження і передачі вірусу іншим, поки достеменно не відомо. Про це йдеться у тимчасових методичних рекомендаціях МОЗ Росії. Вони спрямовані в регіони, де почалася повторна вакцинація і вакцинація тих, осіб, які вже перехворіли.

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Щоб захистити себе та інших, навіть після вакцинації, необхідно дотримуватися санітарних заходів, зокрема використовувати маски, зазначається в рекомендаціях.

"Зараз не існує затвердженого маркера (певного захисного рівня антитіл). Роботи з вироблення такого параметра знаходяться на стадії досліджень і поки не прийняті, зокрема ВООЗ", — йдеться в документі. Тому вакцинація проводиться без необхідності аналізів на антитіла.

Зараз в Росії проводиться "екстрена" вакцинація — до досягнення рівня колективного імунітету (не менше 60% від чисельності дорослого населення). У цей період вакцинуватися потрібно через 6 місяців після перенесеної хвороби або першої вакцинації.

Після досягнення рівня вакцинації 60% повторна вакцинація проводиться через 12 місяців. Цей режим вакцинації названий "рутинним". Але за бажанням пацієнта можна повторно вакцинуватися і через 6 місяців.

Повторна вакцинація може проводитися будь-якою вакциною, зазначено в рекомендаціях.

У низці регіонів Росії, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, складається напружена ситуація з COVID-19. Про це сказав 2 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Влада не розглядає сценарій із загальним локдауном, але щоб уникнути цього заходу, громадяни повинні зробити щеплення якомога швидше, додав він.

Останні кілька тижнів в Росії спостерігається погіршення статистики коронавірусу. Так, число тих, що заразилися за останню добу, зросло на 23 218 осіб — такий показник зафіксований другий день поспіль. Найбільше випадків — 6893 — у Москві.

Смертність знаходиться на найвищому рівні з початку епідемії. За минулу добу померли 679 осіб, а всього — 136,6 тис.

[ + – ] Динаміка щоденної смертності від коронавірусу в Росії

Нагадаємо, серед фінських вболівальників, які повернулися з Санкт-Петербурга після матчів Євро-2020, виявлено 300 тих, що заразилися коронавірусом.

В Україні зафіксували один з найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, хворих двоє і вони недавно повернулися з Росії.