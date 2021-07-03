В ЕС запретили продажу одноразовых пластиковых товаров, включая ватные палочки

В странах ЕС прекратят продажу посуды, палочек для держания шариков, трубочек для питья и бумажных изделий с пластиковой пленкой.

С 3 июля в странах Европейского союза вступила в силу директива о запрете продажи пластиковых товаров одноразового использования. Об этом пишет издание DW.

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Власти Евросоюза приняли такие меры для защиты окружающей среды от пластиковой посуды. Под запрет попали одноразовые столовые приборы, тарелки, стаканы, ватные палочки, трубочки для питья и даже палочки-держатели для надувных шариков. Кроме того, в европейских странах теперь запрещено продавать пищевые контейнеры из пенопласта.

Директива не обошла даже посуду из пластика на биологической основе или биоразлагаемого. Предприниматели больше не смогут торговать тарелками и другими одноразовыми емкостями из бумаги, если они имеют пластиковый слой или покрыты пленкой.

Отныне магазины обязаны искать замену пластиковым товарам из перерабатываемых материалов, таких как металл, дерево или стекло. У предпринимателей еще есть немного времени, чтобы распродать одноразовую посуду, которая осталась на складах. В дальнейшем страны ЕС смогут самостоятельно решать, как внедрять директиву Европарламента, отчеты должны появиться позже.

В Германии ограничения полностью вступили в силу с 3 июля. Правительство дополнительно обязало производителей маркировать не перерабатывающиеся товары, которые пока нечем заменить, чтобы сообщать потребителям о вреде пластика и способах его утилизации. Например, это касается средств гигиены, сигарет с пластиковыми фильтрами, одноразовых стаканчиков, частично состоящих из пластмассы.

Ранее писали, что в ЕС директиву о запрете на продажу одноразовых пластиковых изделий приняли в мае 2019 года. Авторы документа считают, что к 2025 году пластиковые бутылки должны содержать минимум 25% материала, который можно переработать, а к 2030 году — 30%.