В ЕС запретили продажу одноразовых пластиковых товаров, включая ватные палочки
В странах ЕС прекратят продажу посуды, палочек для держания шариков, трубочек для питья и бумажных изделий с пластиковой пленкой.
С 3 июля в странах Европейского союза вступила в силу директива о запрете продажи пластиковых товаров одноразового использования. Об этом пишет издание DW.
Власти Евросоюза приняли такие меры для защиты окружающей среды от пластиковой посуды. Под запрет попали одноразовые столовые приборы, тарелки, стаканы, ватные палочки, трубочки для питья и даже палочки-держатели для надувных шариков. Кроме того, в европейских странах теперь запрещено продавать пищевые контейнеры из пенопласта.
Директива не обошла даже посуду из пластика на биологической основе или биоразлагаемого. Предприниматели больше не смогут торговать тарелками и другими одноразовыми емкостями из бумаги, если они имеют пластиковый слой или покрыты пленкой.
Отныне магазины обязаны искать замену пластиковым товарам из перерабатываемых материалов, таких как металл, дерево или стекло. У предпринимателей еще есть немного времени, чтобы распродать одноразовую посуду, которая осталась на складах. В дальнейшем страны ЕС смогут самостоятельно решать, как внедрять директиву Европарламента, отчеты должны появиться позже.
В Германии ограничения полностью вступили в силу с 3 июля. Правительство дополнительно обязало производителей маркировать не перерабатывающиеся товары, которые пока нечем заменить, чтобы сообщать потребителям о вреде пластика и способах его утилизации. Например, это касается средств гигиены, сигарет с пластиковыми фильтрами, одноразовых стаканчиков, частично состоящих из пластмассы.
Ранее писали, что в ЕС директиву о запрете на продажу одноразовых пластиковых изделий приняли в мае 2019 года. Авторы документа считают, что к 2025 году пластиковые бутылки должны содержать минимум 25% материала, который можно переработать, а к 2030 году — 30%.