В ЄС заборонили продаж одноразових пластикових товарів, включаючи ватяні палички

У країнах ЄС припинять продаж посуду, паличок для тримання кульок, трубочок для пиття і паперових виробів з пластиковою плівкою.

З 3 липня в країнах Європейського союзу вступила в силу директива про заборону продажу пластикових товарів одноразового використання. Про це пише видання DW.

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Влада Євросоюзу прийняли такі заходи для захисту навколишнього середовища від пластикового посуду. Під заборону потрапили одноразові столові прибори, тарілки, склянки, ватяні палички, трубочки для пиття і навіть палички-тримачі для надувних кульок. Крім того, в європейських країнах тепер заборонено продавати харчові контейнери з пінопласту.

Директива не оминула навіть посуд із пластику на біологічній основі або биоразлагаемого. Підприємці більше не зможуть торгувати тарілками і іншими одноразовими ємностями з паперу, якщо вони мають пластиковий шар або покриті плівкою.

Відтепер магазини зобов'язані шукати заміну пластиковим товарам з перероблених матеріалів, таких як метал, дерево або скло. У підприємців ще є трохи часу, щоб розпродати одноразовий посуд, яка залишилася на складах. Надалі країни ЄС зможуть самостійно вирішувати, як впроваджувати директиву Європарламенту, звіти повинні з'явитися пізніше.

У Німеччині обмеження повністю вступили в силу з 3 липня. Уряд додатково зобов'язало виробників маркувати не переробляється товари, які поки нічим замінити, щоб повідомляти споживачам про шкоду пластика і способах його утилізації. Наприклад, це стосується засобів гігієни, сигарет з пластиковими фільтрами, одноразових стаканчиків, частково складаються з пластмаси.

Раніше писали, що в ЄС директиву про заборону на продаж одноразових пластикових виробів прийняли в травні 2019 року. Автори документа вважають, що до 2025 року пластикові пляшки повинні містити мінімум 25% матеріалу, який можна переробити, а до 2030 року — 30%.