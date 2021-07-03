В ЄС заборонили продаж одноразових пластикових товарів, включаючи ватяні палички
У країнах ЄС припинять продаж посуду, паличок для тримання кульок, трубочок для пиття і паперових виробів з пластиковою плівкою.
З 3 липня в країнах Європейського союзу вступила в силу директива про заборону продажу пластикових товарів одноразового використання. Про це пише видання DW.
Влада Євросоюзу прийняли такі заходи для захисту навколишнього середовища від пластикового посуду. Під заборону потрапили одноразові столові прибори, тарілки, склянки, ватяні палички, трубочки для пиття і навіть палички-тримачі для надувних кульок. Крім того, в європейських країнах тепер заборонено продавати харчові контейнери з пінопласту.
Директива не оминула навіть посуд із пластику на біологічній основі або биоразлагаемого. Підприємці більше не зможуть торгувати тарілками і іншими одноразовими ємностями з паперу, якщо вони мають пластиковий шар або покриті плівкою.
Відтепер магазини зобов'язані шукати заміну пластиковим товарам з перероблених матеріалів, таких як метал, дерево або скло. У підприємців ще є трохи часу, щоб розпродати одноразовий посуд, яка залишилася на складах. Надалі країни ЄС зможуть самостійно вирішувати, як впроваджувати директиву Європарламенту, звіти повинні з'явитися пізніше.
У Німеччині обмеження повністю вступили в силу з 3 липня. Уряд додатково зобов'язало виробників маркувати не переробляється товари, які поки нічим замінити, щоб повідомляти споживачам про шкоду пластика і способах його утилізації. Наприклад, це стосується засобів гігієни, сигарет з пластиковими фільтрами, одноразових стаканчиків, частково складаються з пластмаси.
Раніше писали, що в ЄС директиву про заборону на продаж одноразових пластикових виробів прийняли в травні 2019 року. Автори документа вважають, що до 2025 року пластикові пляшки повинні містити мінімум 25% матеріалу, який можна переробити, а до 2030 року — 30%.