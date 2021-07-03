"Кто-то уснул на клавиатуре": банк перевел $50 млрд семье из США

Даррен Джеймс, получивший столь внушительную сумму, подумал, что у него появился какой-то "богатый дядя, который передал мне деньги".

В американском штате Луизиана произошел необычный инцидент. Семья Джеймсов на протяжении 4 дней была миллиардерами. В банке "Chase Bank" перевели 50 млрд долларов на их счет. Об этом сообщает CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Даррена Джеймса, которому была переведена внушительная сумма, он с женой проводил обычную проверку их финансов в прошлую субботу (26 июня). Проверив счет в банке, он увидел, что ему перевели 50 миллиардов. По его словам, он очень удивился и был в восторге, увидев сумму.

"Это не было ошибкой на один нуль или там два, это кто-то, кто случайно уснул на клавиатуре. Я поинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который передал мне деньги", — рассказывает о ситуации Даррен.

[ + – ] Даррен Джеймс Фото: скриншот

Однако позвонив в банк он узнал, что это была ошибочная транзакция. Через 4 дня деньги были списаны со счета к их первоначальному состоянию. Даррен Джеймс утверждает, что он даже не думал тратить деньги. Он их не заработал, поэтому моральные качества не позволили ему расточать.

Как сообщили изданию в банке, несколько недель назад у них произошел технический сбой, затронувший огромное количество клиентов. Проблему решили за день, но случай с Джеймсами был не единичным. Финансовое учреждение пытается выяснить, каким образом деньги попали на счет их клиента.

Напомним, 26 июня в ПриватБанке произошел крупный сбой. У клиентов происходило двойное списание средств.

Ранее американская пенсионерка случайно обнаружила на своем счету 1 млрд долларов. Случай также произошел с Chase Bank.