"Хтось заснув на клавіатурі": банк перевів $ 50 млрд сім'ї з США

Даррен Джеймс, який отримав таку значну суму, подумав, що у нього з'явився якийсь "багатий дядько, який передав мені гроші".

В американському штаті Луїзіана стався незвичайний інцидент. Сім'я Джеймсов протягом 4 днів була мільярдерами. У банку "Chase Bank" перевели 50 млрд доларів на їх рахунок. Про це повідомляє CNN.

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За словами Даррена Джеймса, якому була переведена значна сума, він з дружиною проводив звичайну перевірку їх фінансів минулої суботи (26 червня). Перевіривши рахунок в банку, він побачив, що йому перевели 50 мільярдів. За його словами, він дуже здивувався і був в захваті, побачивши суму.

"Це не було помилкою на один нуль або там два, це хтось, хто випадково заснув на клавіатурі. Я поцікавився, чи є у мене багатий дядько, який передав мені гроші", — розповідає про ситуацію Даррен.

[ + – ] Даррен Джеймс Фото: скриншот

Однак зателефонувавши в банк він дізнався, що це була помилкова транзакція. Через 4 дні гроші були списані з рахунку до їх первісного стану. Даррен Джеймс стверджує, що він навіть не думав витрачати гроші. Він їх не заробив, тому моральні якості не дозволили йому марнувати.

Як повідомили виданню в банку, кілька тижнів тому у них стався технічний збій, що торкнулася величезну кількість клієнтів. Проблему вирішили за день, але випадок з Джеймсами був не поодиноким. Фінансова установа намагається з'ясувати, яким чином гроші потрапили на рахунок їхнього клієнта.

Нагадаємо, 26 червня в ПриватБанку стався великий збій. У клієнтів відбувалося подвійне списання коштів.

Раніше американська пенсіонерка випадково виявила на своєму рахунку 1 млрд доларів. Випадок також стався з Chase Bank.