Самым старым мужчиной на Земле стал 112-летний пуэрториканец, – Книга рекордов Гиннеса

Самый старый мужчина на планете родился в 8-й день 8-го месяца 8-го года 20-го века.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самому старому мужчине в мире 112 лет и он живет в Пуэрто-Рико. Эмилио Флорес Маркес родился 8 августа 1908, сообщает nbcnews.com

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Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса, говорит, что Флорес Маркес "родился, что интересно, в 8-й день 8-го месяца 8-го года 20-го века!"

Флорес Маркес, первый из 11 детей, начал работать на ферме своего отца, где выращивали сахарный тростник, с самого раннего возраста. Он часто отвечал за полив и погрузку сахарного тростника в вагоны для транспортировки. Он также отвечал за выполнение домашних дел и помогал ухаживать за своими братьями и сестрами.

"Я был старшим, поэтому все делал", — говорит Флорес Маркес.

Флорес Маркес был женат на Андреа Перес 75 лет, и у них было четверо детей. Перес умерла в 2010 году, а двое из их детей, Тирса и Миллито, все еще живы. У Флореса Маркеса также пять внуков и пять правнуков.

[ + – ] Флорес Маркес и его жена Андреа Фото: guinnessworldrecords.com

Сейчас он живет в Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико, где и получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на Земле.

Несмотря на то, что Флорес Маркес перенес операцию по имплантации кардиостимулятора 11 лет назад и почти потерял слух, его семья говорит, что он продолжает демонстрировать силу и хорошее здоровье.

По словам Флореса Маркеса, ключ к долгой и счастливой жизни — это много любви и отсутствие гнева и обиды.

Напоминаем, что жительница Турции отпраздновала 119-летие и стала старейшей жительницей Земли. Согласно ее документам, Секер Арслан родилась 27 июня 1902 года, до провозглашения Турецкой республики.