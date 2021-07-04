Найстарішим чоловіком на Землі став 112-річний пуерторіканець, — Книга рекордів Гіннеса

Найстаріший чоловік на планеті народився в 8-й день 8-го місяця 8-го року 20-го століття.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найстарішому чоловікові в світі 112 років і він живе в Пуерто-Ріко. Еміліо Флорес Маркес народився 8 серпня 1908 році, повідомляє nbcnews.com

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Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса, каже, що Флорес Маркес "народився, що цікаво, в 8-й день 8-го місяця 8-го року 20-го століття!"

Флорес Маркес, перший з 11 дітей, почав працювати на фермі свого батька, де вирощували цукровий очерет, з самого раннього віку. Він часто відповідав за полив і навантаження цукрового очерету в вагони для транспортування. Він також відповідав за виконання домашніх справ і допомагав доглядати за своїми братами і сестрами.

"Я був старшим, тому все робив", — говорить Флорес Маркес.

Флорес Маркес був одружений на Андреа Перес 75 років, і у них було четверо дітей. Перес померла в 2010 році, а двоє з них дітей, Тирса і Мілліто, все ще живі. У Флореса Маркеса також п'ять онуків і п'ять правнуків.

[ + – ] Флорес Маркес і його дружина Андреа Фото: guinnessworldrecords.com

Зараз він живе в Ріо-Пьедрас, Пуерто-Ріко, де і отримав офіційний сертифікат Книги рекордів Гіннеса як найстаріший чоловік на Землі.

Незважаючи на те, що Флорес Маркес переніс операцію по імплантації кардіостимулятора 11 років тому і майже втратив слух, його сім'я говорить, що він продовжує демонструвати силу і хороше здоров'я.

За словами Флореса Маркеса, ключ до довгого і щасливого життя — це багато любові і відсутність гніву та образи.

Нагадуємо, що мешканка Туреччини відсвяткувала 119-річчя і стала найстарішою мешканкою Землі. Згідно з її документами, Секер Арслан народилася 27 червня 1902 року, до проголошення Турецької республіки.