День независимости: в США на пляже взорвалась фура с фейерверком (видео)

В результате взрыва один человек получил незначительные травмы. Пострадавший от госпитализации отказался.

В городе Оушен-Сити (штат Мэриленд, США) на местном пляже взорвалась фура, груженная фейерверком.

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По информации ресурса NBC4 Washington, в результате взрыва есть пострадавший.

Так, один из сотрудников компании, производящей фейерверки, получил незначительную травму и от медицинской помощи отказался.

В полиции утверждают, что из отдыхающих на пляже никто не пострадал.

На данный момент причина взрыва не установлена. В полиции сначала решили, что взрыв спровоцировал один из фейерверков, случайно запущенный в сторону грузовика.

Однако пожарные опровергают данную информацию, утверждая, что при разгрузке фуры были соблюдены все необходимые меры предосторожности.

Взрыв попал на видео, которое обнародовал в соцсети Twitter пользователь Ринго Леннон.

[ + – ] Взрыв на пляже

Напомним, из-за новогодних фейерверков в Риме погибли тысячи скворцов, трупы которых буквально усеяли улицы Рима.

Также сообщалось, что в США фура с арбузами, оснащенная системой вождения по технологии TuSimple, проехала в беспилотном режиме 1500 километров.