День независимости: в США на пляже взорвалась фура с фейерверком (видео)
В результате взрыва один человек получил незначительные травмы. Пострадавший от госпитализации отказался.
У місті Оушен-Сіті (штат Меріленд, США) на місцевому пляжі вибухнула фура, завантажена феєрверком.
За інформацією ресурсу NBC4 Washington, в результаті вибуху є потерпілий.
Так, один із співробітників компанії, що виробляє феєрверки, отримав незначну травму та від медичної допомоги відмовився.
У поліції стверджують, що з відпочиваючих на пляжі ніхто не постраждав.
На даний момент причина вибуху не встановлена. У поліції спочатку вирішили, що вибух спровокував один з феєрверків, випадково запущений в сторону вантажівки.
Проте пожежники спростовують дану інформацію, стверджуючи, що при розвантаженні фури були дотримані всі необхідні запобіжні заходи.
Вибух потрапив на відео, яке оприлюднив у соцмережі Twitter користувач Рінго Леннон.
Нагадаємо, через новорічні феєрверків в Римі загинули тисячі шпаків, трупи яких буквально засіяли вулиці Рима.
Також повідомлялося, що в США фура з кавунами, оснащена системою водіння по технології TuSimple, проїхала в безпілотному режимі 1500 км.