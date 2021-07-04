День независимости: в США на пляже взорвалась фура с фейерверком (видео)

В результате взрыва один человек получил незначительные травмы. Пострадавший от госпитализации отказался.

У місті Оушен-Сіті (штат Меріленд, США) на місцевому пляжі вибухнула фура, завантажена феєрверком.

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За інформацією ресурсу NBC4 Washington, в результаті вибуху є потерпілий.

Так, один із співробітників компанії, що виробляє феєрверки, отримав незначну травму та від медичної допомоги відмовився.

У поліції стверджують, що з відпочиваючих на пляжі ніхто не постраждав.

На даний момент причина вибуху не встановлена. У поліції спочатку вирішили, що вибух спровокував один з феєрверків, випадково запущений в сторону вантажівки.

Проте пожежники спростовують дану інформацію, стверджуючи, що при розвантаженні фури були дотримані всі необхідні запобіжні заходи.

Вибух потрапив на відео, яке оприлюднив у соцмережі Twitter користувач Рінго Леннон.

[ + – ] Вибух на пляжі

Нагадаємо, через новорічні феєрверків в Римі загинули тисячі шпаків, трупи яких буквально засіяли вулиці Рима.

Також повідомлялося, що в США фура з кавунами, оснащена системою водіння по технології TuSimple, проїхала в безпілотному режимі 1500 км.