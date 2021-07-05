"Солдаты выпрыгивали из падающего самолета": в Филиппинах упал военный борт (фото, видео)

На время расследования трагедии, эксплуатацию всех самолетов С-130 в армии приостанавливают. Сейчас следователи ведут поиски "черного ящика".

На юге Филиппин упал военный самолет С-130 Военно-воздушных сил США, в результате погибло 50 человек. Об этом сообщает CNN.

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Вчера, 4 июля самолет перевозил бойцов из одной Кагаян-де-Оро в провинцию Сулу, что на юге страны. При попытке зайти на посадку транспортник прошел мимо нее и упал в деревне Патуль в 11:30 по местному времени.

[ + – ] Место падения С-130 Фото: alijazeera.com

По словам очевидцев, несколько солдат выпрыгивали из летящего самолета перед его приземлением на землю, чтобы спастись от взрыва. На борту самолета находилось 96 человек.

Фото: JOINT TASK FORCE SULU

В результате авиакатастрофы погибло 47 военных. 49 с разными травмами находятся в больницах. Также сообщается о 4 раненых и 3 погибших жителей деревни, куда упал борт.

Фото: CNN

Следственная группа ведет поиски "черного ящика" для выяснения причин крушения. Также они изучают информацию о сообщениях про выпрыгивающих солдат из падающего борта.

На время расследования военных, эксплуатацию С-130 в войсках приостанавливают. Как отмечают в издании, у Филиппин находится всего 1 С-130 в строю, другие два проходят техобслуживания заграницей.

Напомним, возле Гавайских островов совершил аварийную посадку на воду грузовой Boeing 737. У него обнаружились проблемы с двигателем из-за чего экипаж принял чрезвычайные меры.