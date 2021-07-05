"Солдати вистрибували з падаючого літака": у Філіппінах впав військовий борт (фото, відео)

На час розслідування трагедії, експлуатацію всіх літаків С-130 в армії припиняють. Зараз слідчі ведуть пошуки "чорного ящика".

На півдні Філіппін впав військовий літак С-130 Військово-повітряних сил США, в результаті загинуло 50 осіб. Про це повідомляє CNN.

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Вчора, 4 липня літак перевозив бійців з однієї Кагаян-де-Оро у провінцію Сулу, що на півдні країни. При спробі зайти на посадку транспортник пройшов повз неї і впав у селі Патуль об 11:30 за місцевим часом.

[ + – ] Місце падіння С-130 Фото: alijazeera.com

За словами очевидців, кілька солдатів вистрибували з літака перед його приземленням на землю, щоб врятуватися від вибуху. На борту літака перебувало 96 осіб.

Фото: JOINT TASK FORCE SULU

В результаті авіакатастрофи загинуло 47 військових. 49 з різними травмами перебувають у лікарнях. Також повідомляється про 4 поранених і 3 загиблих жителів села, куди впав борт.

Фото: CNN

Слідча група веде пошуки "чорного ящика" для зʼясування причин аварії. Також вони вивчають інформацію про повідомлення про солдат, які вистрибували з падаючого борту.

На час розслідування військових, експлуатацію С-130 у військах припиняють. Як зазначають у виданні, у Філіппін знаходиться всього 1 С-130 в строю, інші два проходять техобслуговування закордоном.

Нагадаємо, біля Гавайських островів зробив аварійну посадку на воду вантажний Boeing 737. У нього виявилися проблеми з двигуном через що екіпаж прийняв надзвичайні заходи.