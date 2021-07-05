Без пробок и заторов: Илон Маск опять построит подземный транспортный туннель в США
Новая транспортная развязка может появиться в штате Флорида, городские власти уже называют проект инновационным подходом к решению проблем с пробками.
В Форт-Лодердейле (штат Флорида, США), компания Boring Company, принадлежащая Илону Маску, построит очередной туннель, который свяжет центр города с пляжем.
Об этом сообщает The Verge.
Мэр города назвал строительство беспрецедентным и инновационным подходом к решению проблем с пробками на дорогах. Транспортный туннель свяжет центр города с пляжем. Компания Маска ведет переговоры с городскими властями для утверждения проекта.
В мэрии считают, что подземная "петля" для транспорта способна связать центр города и пляж.
Стоимость проекта, сроки сдачи в эксплуатацию пока остаются неизвестными из-за особенности законодательной базы штата.
На данный момент Boring Company построила всего три туннеля в Лос-Анджелесе и два туннеля в Лас-Вегасе. Они, как утверждают в издании, еще не доказали свою дееспособность в качестве транспортной системы. Однако ряд городских властей уже заинтересовались в концепции компании.
Напомним, в 2018 году первые пассажиры прокатились в тоннеле The Boring Company под Лос-Анджелесом. Позднее появлялась информация, что Маск планирует рыть тоннели в Китае.