Без заторів: Ілон Маск знову побудує підземний транспортний тунель у США

Нова транспортна розв'язка може з'явитися в штаті Флорида, міська влада вже називає проект інноваційним підходом до вирішення проблем із заторами.

У Форт-Лодердейлі (штат Флорида, США) компанія Boring Company, що належить Ілону Маску, побудує черговий тунель, який з'єднає центр міста з пляжем.

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Про це повідомляє The Verge.

Мер міста назвав будівництво безпрецедентним та інноваційним підходом до вирішення проблем із заторами на дорогах. Транспортний тунель зв'яже центр міста з пляжем. Компанія Маска веде переговори з міською владою для затвердження проекту.

У мерії вважають, що підземна "петля" для транспорту здатна зв'язати центр міста і пляж.

Вартість проекту, терміни здачі в експлуатацію поки залишаються невідомими через особливості законодавчої бази штату.

Наразі Boring Company побудувала всього три тунелі в Лос-Анджелесі і два тунелі в Лас-Вегасі. Вони, як стверджують у виданні, ще не довели свою дієздатність як транспортної системи. Однак, ряд представників міської влади вже зацікавилися в концепції компанії.

Нагадаємо, у 2018 році перші пасажири прокотилися в тунелі The Boring Company під Лос-Анджелесом. Пізніше з'являлася інформація, що Маск планує рити тунелі в Китаї.