"Мать Тереза Африки": умерла доктор Абебеч Гобена, 40 лет спасавшая детей в Эфиопии

Абебеч скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 85 лет

В эфиопской столице Аддис-Абебе от COVID-19 скончалась доктор Абебеч Гобена, известная как "Мать Тереза Африки", посвятившая 40 лет своей жизни улучшению жизни сирот в Эфиопии. Доктору и благотворительнице было 85 лет. Об этом пишет Walta Info.

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Соболезнования уже выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава ВОЗ Теводрос Адханом Гебре Иесус и другие видные деятели.

[ + – ] Абебеч Гобена в молодости

Абебеч Гобена родилась в деревне Шебель в 1938 году. Ее отец был убит во время итало-эфиопской войны, девочку воспитывали бабушка и дедушка. Когда девочке было десять лет, ее выдали замуж без ее согласия, однако она сбежала в Аддис-Абебу, где начала ходить в школу, а потом устроится на фабрику по производству кофе.

В 1973 году Абебеч отправилась в паломничество в провинцию Волло. Этот район страны сильно пострадал от голода, мертвые буквально лежали на улицах. Абебеч увидела ребенка у тела умершей от голода матери и взяла его с собой. Свое паломничество она не завершила, но раздала голодающим все, что у нее было: буханку хлеба и пять литров святой воды. В Аддис-Абебу она вернулась с двумя сиротами, подобранными на улице. За год она приютила у себя 21 ребенка.

[ + – ] Абебеч Гобена со своими воспитанниками

Она основала Ассоциацию по уходу за детьми, которая вначале представляла из себя детский дом. Сейчас Ассоциация Абебеч Гобены предоставляет различные услуги, включающие в себя образование, мероприятия, посвященные профилактике СПИДа, расширение прав и возможностей женщин и многие другие.

Кроме этого в основанном нею детском доме постоянно проживают 150 детей. С момента своего создания Ассоциация поддержала более 12 тысяч нуждающихся детей, более 1,5 миллиона человек получили помощь. За свою деятельность Абебеч Гобену прозвали "Мать Тереза Африки".