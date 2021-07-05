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"Мать Тереза Африки": умерла доктор Абебеч Гобена, 40 лет спасавшая детей в Эфиопии

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Мать Тереза Африки, абебеч гобена, эфиопия
Фото: Abebech Gobena Children’s Care and Development Association | Абебеч Гобена с одним из своих воспитанников

Абебеч скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 85 лет

В эфиопской столице Аддис-Абебе от COVID-19 скончалась доктор Абебеч Гобена, известная как "Мать Тереза Африки", посвятившая 40 лет своей жизни улучшению жизни сирот в Эфиопии. Доктору и благотворительнице было 85 лет. Об этом пишет Walta Info.

Соболезнования уже выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава ВОЗ Теводрос Адханом Гебре Иесус и другие видные деятели.

Абебеч Гобена, африка, эфиопия
Абебеч Гобена в молодости

Абебеч Гобена родилась в деревне Шебель в 1938 году. Ее отец был убит во время итало-эфиопской войны, девочку воспитывали бабушка и дедушка. Когда девочке было десять лет, ее выдали замуж без ее согласия, однако она сбежала в Аддис-Абебу, где начала ходить в школу, а потом устроится на фабрику по производству кофе.

В 1973 году Абебеч отправилась в паломничество в провинцию Волло. Этот район страны сильно пострадал от голода, мертвые буквально лежали на улицах. Абебеч увидела ребенка у тела умершей от голода матери и взяла его с собой. Свое паломничество она не завершила, но раздала голодающим все, что у нее было: буханку хлеба и пять литров святой воды. В Аддис-Абебу она вернулась с двумя сиротами, подобранными на улице. За год она приютила у себя 21 ребенка.

Мать Тереза Африки, абебеч гобена, эфиопия
Мать Тереза Африки, абебеч гобена, эфиопия, африка
Абебеч Гобена со своими воспитанниками

Она основала Ассоциацию по уходу за детьми, которая вначале представляла из себя детский дом. Сейчас Ассоциация Абебеч Гобены предоставляет различные услуги, включающие в себя образование, мероприятия, посвященные профилактике СПИДа, расширение прав и возможностей женщин и многие другие.

Кроме этого в основанном нею детском доме постоянно проживают 150 детей. С момента своего создания Ассоциация поддержала более 12 тысяч нуждающихся детей, более 1,5 миллиона человек получили помощь. За свою деятельность Абебеч Гобену прозвали "Мать Тереза Африки".