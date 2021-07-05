"Мати Тереза Африки": померла лікарка Абебеч Гобена, яка 40 років рятувала дітей в Ефіопії

Абебеч померла від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 85 років.

В ефіопській столиці Аддис-Абебі від COVID-19 померла лікарка Абебеч Гобена, відома як "Мати Тереза Африки", яка присвятила 40 років свого життя поліпшенню життя сиріт в Ефіопії. Лікарці й благодійниці було 85 років. Про це пише Walta Info.

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Співчуття вже висловили прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед, голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус та інші видатні діячі.

[ + – ] Абебеч Гобена в молодості

Абебеч Гобена народилася в селі Шебель у 1938 році. Її батько був убитий під час італо-ефіопської війни, дівчинку виховували бабуся і дідусь. Коли дівчинці було десять років, її видали заміж без її згоди, однак вона втекла в Аддис-Абеби, де почала ходити в школу, а потім влаштувалася на фабрику з виробництва кави.

У 1973 році Абебеч вирушила в паломництво в провінцію Волло. Цей район країни сильно постраждав від голоду, мертві буквально лежали на вулицях. Абебеч побачила дитину біля тіла померлої від голоду матері та взяла її із собою. Своє паломництво вона не завершила, але роздала голодним усе, що в неї було: буханець хліба і п'ять літрів святої води. В Аддис-Абебу вона повернулася з двома сиротами, підібраними на вулиці. За рік вона дала притулок у себе 21 дитині.

[ + – ] Абебеч Гобена зі своїми вихованцями

Вона заснувала Асоціацію для догляду за дітьми, яка спочатку являла собою дитячий будинок. Зараз Асоціація Абебеч Гобени надає різні послуги, які враховують освіту, заходи, присвячені профілактиці СНІДу, розширенню прав і можливостей жінок та багато інших.

Крім цього в заснованому нею дитячому будинку постійно проживають 150 дітей. З моменту свого створення Асоціація підтримала понад 12 тисяч нужденних дітей, більше 1,5 мільйони осіб отримали допомогу. За свою діяльність Абебеч Гобену прозвали "Мати Тереза Африки".