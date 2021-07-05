"Спутник V" не спас. Омбудсмен РФ Москалькова госпитализирована с COVID-19

После прибытия в больницу российский топ-чиновник находится под наблюдением врачей. От коронавируса она привилась в апреле этого года.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова госпитализирована в больницу с COVID-19, сообщает ТАСС.

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Информацию о госпитализации подтвердили инсайдеры из окружения российского топ-чиновника.

По данным российских журналистов, омбудсмена Татьяну Москалькову с COVID-19 госпитализировали в больницу в понедельник, 5 июля.

"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — подчеркнул осведомленный источник в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова заразилась коронавирусом после того, как вакцинировалась от COVID-19 российской вакциной. Вероятно, что уполномоченный по правам человека в РФ получила дозу препарата "Спутник V", поскольку в своем Instagram Татьяна Москалькова сообщила, что привилась "отечественной вакциной".

"Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная", — хвасталась Татьяна Москалькова в своем Instagram в конце апреля 2021 года.

[ + – ] Москалькова привилась от COVID-19

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