"Супутник V" не врятував. Омбудсменка РФ Москалькова госпіталізована з COVID-19

Після прибуття в лікарню російська топчиновниця перебуває під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як задовільний.

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова госпіталізована в лікарню з COVID-19, повідомляє ТАСС.

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Інформацію про госпіталізацію підтвердили інсайдери з оточення російської топчиновниці.

За даними російських журналістів, омбудсменку Тетяну Москалькову з COVID-19 госпіталізували в лікарню в понеділок, 5 липня.

"Уповноважена з прав людини госпіталізована з діагнозом коронавірусна інфекція, знаходиться на лікуванні під наглядом лікарів, почувається задовільно", — підкреслило обізнане джерело в коментарі журналістам.

Варто зазначити, що російська омбудсменка Тетяна Москалькова заразилася коронавірусом після того, як їй ввели вакцину від COVID-19 російською вакциною. Ймовірно, що уповноважена з прав людини в РФ отримала дозу препарату "Супутник V", оскільки в своєму Instagram Тетяна Москалькова повідомила, що прищепилася "вітчизняною вакциною".

"Зробила щеплення від коронавірусної інфекції. Вакцина, звичайно, вітчизняна", — хвалилася Тетяна Москалькова в своєму Instagram наприкінці квітня 2021 року.

[ + – ] Москалькова прищепилася від COVID-19

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