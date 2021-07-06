Не шампанское, а Champagne. Что реально изменил скандальный российский закон о винах
Нововведения, которые обязывают производителей указывать на бутылке надпись "игристое" и место производства в "Комитете Шампани" назвали неприемлемыми.
2 июля Владимир Путин подписал закон "О регулировании алкогольной продукции", который изменяет правила маркировки винодельческой продукции. Об этом сообщает РБК.
Согласно документу, формулировка "игристое вино" заменили на категорию "игристое вино, включая российское шампанское". Из-за этого некоторые производители приостановили поставку своей продукции в Россию. Однако это не приведет к кризису.
В Кодексе энологических практик Международной организации винограда и вина указано, что все вино, которые выделяет пену при откупорке бутылки в результате содержания в нем углекислого газа при давлении не меньше 3,5 бара и температуре в 20 градусов по Цельсию называется "игристым вином".
Фактически новая маркировка приводит законодательство РФ к международным нормам, а также исключает практику, когда шампанским называют все игристые вина, в том числе произведенные не в Шампани.
Что изменится с новым законом?
В соответствии с новым законом, производители должны указывать на этикетках сзади надпись "игристое" и место производства, например — "игристое Эльзас", "игристое Шампань".
Почему остается термин "российское шампанское"
Россия имеет право использовать название "российское шампанское" из-за права наследия от СССР. В 1936 году был принят закон о термине "Советское шампанское", а в 1975 году лицензию на производство игристого вина по советской технологии даже купил французский винодельческий дом Шампани Moët & Chandon.
После распада Союза, Россия получила право на термин "российское шампанское". Игристое вино, произведенное в регионе Шампань, имеет название "Champagne", именно латинскими буквами. Таким образом эти два термина не сталкиваются друг с другом. При этом, как сообщает Коммерсантъ, российское шампанское должно быть произведено именно из российских сортов винограда. Это касается производства в РФ, а не Франции.
Почему не все импортеры согласны с новым законом
В комитете Шампани призывают отменить "неприемлемый закон", Так как согласно их трактовке, сохранение в законе термина "российское шампанское" на обратной стороне бутылки обязывает отказаться от переводного термина "шампанское" с "Champagne". По такой формулировке его могут использовать только российские производители.
Напомним, французский производитель Moёt уже согласился маркировать шампанское "игристым вином" для его поставок в Россию.