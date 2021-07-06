Не шампанское, а Champagne. Что реально изменил скандальный российский закон о винах

Нововведения, которые обязывают производителей указывать на бутылке надпись "игристое" и место производства в "Комитете Шампани" назвали неприемлемыми.

2 июля Владимир Путин подписал закон "О регулировании алкогольной продукции", который изменяет правила маркировки винодельческой продукции. Об этом сообщает РБК.

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Согласно документу, формулировка "игристое вино" заменили на категорию "игристое вино, включая российское шампанское". Из-за этого некоторые производители приостановили поставку своей продукции в Россию. Однако это не приведет к кризису.

В Кодексе энологических практик Международной организации винограда и вина указано, что все вино, которые выделяет пену при откупорке бутылки в результате содержания в нем углекислого газа при давлении не меньше 3,5 бара и температуре в 20 градусов по Цельсию называется "игристым вином".

Фактически новая маркировка приводит законодательство РФ к международным нормам, а также исключает практику, когда шампанским называют все игристые вина, в том числе произведенные не в Шампани.

Что изменится с новым законом?

В соответствии с новым законом, производители должны указывать на этикетках сзади надпись "игристое" и место производства, например — "игристое Эльзас", "игристое Шампань".

Почему остается термин "российское шампанское"

Россия имеет право использовать название "российское шампанское" из-за права наследия от СССР. В 1936 году был принят закон о термине "Советское шампанское", а в 1975 году лицензию на производство игристого вина по советской технологии даже купил французский винодельческий дом Шампани Moët & Chandon.

После распада Союза, Россия получила право на термин "российское шампанское". Игристое вино, произведенное в регионе Шампань, имеет название "Champagne", именно латинскими буквами. Таким образом эти два термина не сталкиваются друг с другом. При этом, как сообщает Коммерсантъ, российское шампанское должно быть произведено именно из российских сортов винограда. Это касается производства в РФ, а не Франции.

Почему не все импортеры согласны с новым законом

В комитете Шампани призывают отменить "неприемлемый закон", Так как согласно их трактовке, сохранение в законе термина "российское шампанское" на обратной стороне бутылки обязывает отказаться от переводного термина "шампанское" с "Champagne". По такой формулировке его могут использовать только российские производители.

Напомним, французский производитель Moёt уже согласился маркировать шампанское "игристым вином" для его поставок в Россию.