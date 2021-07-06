Не шампанське, а Champagne. Що реально змінив скандальний російський закон про вина

Нововведення, які зобов'язують виробників вказувати на пляшці напис "ігристе" і місце виробництва в "Комітеті Шампані" назвали неприйнятними.

2 липня Володимир Путін підписав закон "Про регулювання алкогольної продукції", який змінює правила маркування виноробної продукції. Про це повідомляє РБК.

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Згідно з документом, формулювання "ігристе вино" замінили на категорію "ігристе вино, включаючи російське шампанське". Через це деякі виробники призупинили постачання своєї продукції в Росію. Однак це не призведе до кризи.

У Кодексі енологічних практик Міжнародної організації винограду і вина зазначено, що всі вина, які виділяють піну при відкупорюванні пляшки в результаті утримання в ній вуглекислого газу при тиску не менше 3,5 бар і температурі 20 градусів за Цельсієм називається "ігристим вином".

Фактично нове маркування приводить законодавство РФ до міжнародних норм, а також виключає практику, коли шампанським називають всі ігристі вина, зокрема вироблені не в Шампані.

Що зміниться з новим законом?

Відповідно до нового закону, виробники повинні вказувати на етикетках ззаду напис "ігристе" і місце виробництва, наприклад — "ігристе Ельзас", "ігристе Шампань".

Чому залишається термін "російське шампанське"

Росія має право використовувати назву "російське шампанське" через права спадщини від СРСР. У 1936 році був прийнятий закон про термін "Советское шампанское", а у 1975 році ліцензію на виробництво ігристого вина за радянською технологією навіть купив французький виноробний будинок Шампані Moët&Chandon.

Після розпаду Союзу, Росія отримала право на термін "російське шампанське". Ігристе вино, вироблене в регіоні Шампань, має назву "Champagne", саме латинськими буквами. Таким чином ці два терміни не стикаються один з одним. При цьому, як повідомляє Коммерсант, російське шампанське має бути зроблене саме з російських сортів винограду. Це стосується виробництва в РФ, а не Франції.

Чому не всі імпортери згодні з новим законом

У комітеті Шампані закликають скасувати "неприйнятний закон", оскільки згідно їх трактуванню, збереження в законі терміна "російське шампанське" на зворотному боці пляшки зобовʼязує відмовитися від переказного терміна "шампанське" з "Champagne". За такого формулювання його можуть використовувати тільки російські виробники.

Нагадаємо, французький виробник Moёt вже погодився маркувати шампанське "ігристим вином" для його поставок в Росію.