В больнице Гаити скончалась жена убитого президента (видео)

Медикам не удалось спасти первую леди Мартин Мойз из-за полученных ранений. При этом обязанности временного президента будет исполнять премьер-министр Клод Жозеф.

Жена президента Гаити, Мартин Мари Этьен Жозеф, более известная как Мартин Мойз, умерла после ранения в результате нападения на резиденцию главы государства.

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Как сообщает местный телеканал Тelesur, информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф.

Напомним, президент Гаити Жовенель Мойз был застрелен в результате нападения, совершенного в среду, 7 июля, на его частную резиденцию.

Согласно официальным данным, неизвестные проникли на территорию в частной резиденции президента Гаити и выстрелили в него несколько раз.

Также в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показано место убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

На кадрах запечатлено, как по кварталу ходят мужчины, вооруженные автоматами. Неподалеку от них лежит тело, также слышны выстрелы.

[ + – ] Кадры с места убийства

Ранее на Жовенеля Мойза покушались в феврале 2021 года. Тогда спецслужбам страны удалось предотвратить убийство президента.

Фокус сообщал также, что президент Чада Идрис Деби, объявленный в апреле 2021 года переизбранным на свою шестую каденцию, умер от полученных ранений на передовой.