У лікарні Гаїті померла дружина вбитого президента (відео)

Медикам не вдалося врятувати першу леді Мартін Мойз через отримані поранення. При цьому обов'язки тимчасового президента виконуватиме прем'єр-міністр Клод Жозеф.

Дружина президента Гаїті, Мартін Марі Етьєн Жозеф, більш відома як Мартін Мойз, померла після поранення в результаті нападу на резиденцію глави держави.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє місцевий телеканал Тelesur, інформацію про це підтвердив премʼєр-міністр країни Клод Жозеф.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Мойз був застрелений у результаті нападу, здійсненого в середу, 7 липня, на його приватну резиденцію.

Згідно з офіційними даними, невідомі проникли на територію в приватній резиденції президента Гаїті і вистрілили в нього кілька разів.

Також у мережі зʼявилося відео, на якому, як стверджується, показано місце вбивства президента Гаїті Жовенеля Мойза.

На кадрах зображено, як по кварталу ходять чоловіки, озброєні автоматами. Неподалік від них лежить тіло, також чутні постріли.

[ + – ] Кадри з місця вбивства

Раніше на Жовенеля Мойза здійснювали замах у лютому 2021 року. Тоді спецслужбам країни вдалося запобігти вбивству президента.

Фокус повідомляв також, що президент Чаду Ідріс Дебі, оголошений у квітні 2021 року переобраним на свою шосту каденцію, помер від отриманих поранень на передовій.