В Египте украинка пострадала во время полета на парашюте, ударившись головой об катер (видео)

Туристка из Украины получила серьезные травмы в результате обрыва троса, так как экипаж катера совершил ошибку, направив судно наперерез женщине.

Во время отдыха в Египте украинка получила серьезные травмы после того, как решила полетать на водном парашюте.

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Как сообщает в соцсети Facebook сообщество "Я люблю Дахаб", женщина приобрела поездку у представителя пятизвездочного отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort&Spa".

Однако, во время катания канат, которым парашют был прикреплен к катеру, оборвался, и женщину понесло в открытое море.

[ + – ] Сообщение о происшествии

Люди, находившиеся на катере, были не готовы к подобной ситуации и пытались перегородить полет женщины, направив судно за парашютом.

Из-за этой ошибки женщина влетела головой в борт катера, получив при этом серьезные травмы: у нее диагностировали порез уха, трещины в позвонках, а также сотрясение мозга. Всего врачам пришлось наложить 15 швов.

[ + – ] Видео инцидента

Напомним, в октябре прошлого года на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх на украинку и ее 12-летнего сына напала акула.

А в Турции полиция ловила украинца, летавшего на параплане во время комендантского часа.