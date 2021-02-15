Турецкая полиция ловила украинца, летавшего на параплане во время комендантского часа (видео)

Парапланеристом оказался 43-летний житель Украины, который якобы не знал о комендантском часе.

В Турции полиция приняла украинского туриста, который летал на параплане над морем, за нарушителя комендантского часа и задержала его. Об этом пишет сайт "Турпром".

Отмечается, что в воскресенье, 14 февраля, полицейские Антальи, которые патрулировали город в районе Муратпаша, увидели в небе парапланериста. Стражи порядка начали махать ему руками и свистеть, призывая приземлиться. Заметив команды, турист совершил посадку на пляже Коньяалты.

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Издание напоминает, что полиция строго контролирует соблюдение комендантского часа по выходным, но на туристов карантинные ограничения в период пандемии коронавируса не распространяются.

В итоге, парапланеристом оказался 43-летний житель Украины Андрей Сушко. По его словам, он не знал о комендантском часе.

"Нет людей – нет короны", – сказал он, а потом забрал у полицейских парашют и вернулся в свой отель.

Отметим, в 2021 году Турция планирует открыть туристический сезон в апреле: сперва на Средиземном, а затем на Эгейском побережье.