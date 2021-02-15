Турецька поліція ловила українця, що літав на параплані під час комендантської години (відео)

Парапланеристом виявився 43-річний житель України, який нібито не знав про комендантську годину.

У Туреччині поліція прийняла українського туриста, який літав на параплані над морем, за порушника комендантської години і затримала його. Про це пише сайт "Турпром".

Зазначається, що в неділю, 14 лютого, поліцейські Анталії, які патрулювали місто в районі Кемер, побачили в небі парапланериста. Правоохоронці почали махати йому руками і свистіти, закликаючи приземлитися. Помітивши команди, турист здійснив посадку на пляжі Аланья.

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Видання нагадує, що поліція суворо контролює дотримання комендантської години у вихідні, але на туристів карантинні обмеження у період пандемії коронавірусу не поширюються.

У підсумку, парапланеристом виявився 43-річний житель України Андрій Сушко. За його словами, він не знав про комендантську годину.

"Немає людей — немає корони", — сказав він, а потім забрав у поліцейських парашут і повернувся у свій готель.

Зазначимо, у 2021 році Туреччина планує відкрити туристичний сезон у квітні: спершу на Середземному, а потім на Егейському узбережжі.