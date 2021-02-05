Полного возобновления туризма в Турции ожидают в августе.

В 2021 году Турция планирует открыть туристический сезон в апреле: сперва на Средиземном, а затем на Эгейском побережье.

Об этом сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой, пишет газета Haberturk.

"Наша цель – открыть курортный сезон в апреле, для начала – в наиболее популярных у туристов регионах. Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское", – сказал он.

По его словам, первыми в Турцию поедут отдыхать европейцы, в конце апреля-мае – россияне, а также англичане. Затем – мусульмане, так как 19 мая наступит Рамадан. Полного возобновления туризма турецкий чиновник ожидает в августе.

Кроме того, Эрсой отметил, что Турция в 2020 году потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, так как поскольку раньше открылась для иностранцев. Всего в Турцию в прошлом году приехало 16 млн зарубежных гостей.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова открылись для всех туристов, которые сделали прививку от COVID-19.

Напомним, по данным ООН Международный туризм вернулся к уровню 1990 года из-за коронавируса. За 10 месяцев 2020 года отрасль потеряла почти триллион долларов.